Tourne-disque portable LIDL avec enregistrement bluetooth, USB et MP3 à moins de 90 euros | La vie

Les modes sont cycliques et même des technologies enterrées il y a des années à cause de la cassette ou du CD-ROM nous reviennent. Aujourd’hui, nous vous proposons une offre difficile à refuser pour les mélomanes.

Nous avons tous des vinyles à la maison, soit parce que nos parents les collectionnent, soit parce que nous sommes assez vieux pour avoir vécu cette époque lointaine.

Des années plus tard, après les cassettes, les CD-ROM, les MP3 et la musique en streaming, les vinyles sont revenus pour occuper une part du marché qui profite des nostalgiques et de ceux qui pensent que les vinyles sonnent mieux que tout autre support.

Et en supprimant ce dernier, une question qui peut nous conduire à une discussion infinie, la vérité est que le son analogique du vinyle a ses caractéristiques.

Curieusement, au fil du temps, les vinyles sont passés de produits de collection à déjà un ajout de plus lorsque nous achetons un CD, Donc, sans le vouloir ni le boire, vous avez corrigé qu’au cours de la dernière décennie, vous en avez fait plus d’un sans vous en rendre compte.

Le problème c’est d’avoir un appareil à la maison qui peut les lire, car les tourne-disques disparaissent des maisons depuis les années 90 jusqu’à aujourd’hui pour deux raisons : elles prennent beaucoup de place et elles sont très chères.

A moins bien sûr de choisir une platine vinyle portable, une invention à mi-chemin entre les deux mondes. qui vous permet d’écouter votre vinyle préféré sans dépenser beaucoup d’argent et sans prendre trop de place.

Pour ceux d’entre vous qui n’en ont pas à la maison, LIDL vient de proposer une platine vinyle portable très complète avec bluetooth, enregistrement USB et MP3 pour seulement 89,99 euros, à acheter dès maintenant sur son site internet.

Pour fonctionner ainsi vous n’avez qu’à le connecter à la lumière, car il porte ses propres haut-parleurs, bien que vous puissiez les connecter via son câble RCA inclus à ces anciens haut-parleurs que vous avez à la maison et à quel point ils ont été entendus.

Plus le tourne-disque vous pouvez recevoir de la musique depuis notre mobile car il dispose d’une connexion Bluetooth et câble jack.

Si vous pensiez donner une seconde vie à votre salon, prenez les vieux vinyles que vous avez dans votre bureau et faites-les jouer avec ce tourne-disque pas cher.