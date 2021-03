‘Tourne les ailes et je volerai vers la lune’

Max Verstappen est très impressionné par sa nouvelle Red Bull-Honda, disant que s’ils «tournent les ailes, je piloterai la voiture directement sur la lune».

Entré dans le championnat 2021 en tant que favori, du moins selon Mercedes, le pilote Red Bull a décroché le doublé d’entraînement pour le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison.

Verstappen a conclu le deuxième entraînement de vendredi soir avec un 1: 30.847, ce qui lui a valu un dixième sur Lando Norris de McLaren.

Plus important encore, il a été un quart de seconde plus rapide que le champion du monde en titre Lewis Hamilton.

Interrogé sur les améliorations apportées par Red Bull et Honda, son site Web le cite comme ayant dit à Olav Mol de Ziggo Sport: «S’ils tournent les ailes, je piloterai la voiture directement sur la lune.»

Mais il reste à voir si le rythme de vendredi se traduira par la première pole position de cette saison.

Ces derniers temps, Mercedes n’a pas toujours donné le rythme le vendredi pour revenir en force samedi et dominer quand cela compte le plus.

«C’est toujours agréable de partir de la pole», a déclaré Verstappen. «C’est plus facile et cela signifie généralement que vous avez la voiture la plus rapide si vous pouvez le faire plusieurs fois.

«Mais c’est vraiment un circuit où vous avez vraiment besoin d’une bonne voiture en qualifications, mais si vous ne l’avez pas triée en course, les pneus s’useront très rapidement, il faut donc trouver un bon équilibre.

«Il est difficile de dépasser ici, donc le rythme à long terme est très important.»

Le pilote Red Bull a déclaré qu’il s’était amusé vendredi, appréciant d’être de retour sur la piste.

«Oui, c’était une bonne journée», dit-il. «Ce n’était pas facile à cause du vent et des températures de la piste, mais c’est la même chose pour tout le monde.»

Davantage de vent est attendu samedi, atteignant 40 km / h avec des rafales encore plus fortes dimanche.

Lors d’essais sur le circuit de Sakhir, il a été noté que la RB16B n’était pas fan du vent, l’une des voitures qui semblait être la plus touchée.

Verstappen estime que cela ne fera qu’ajouter à l’excitation des qualifications.

« Oui, les voitures ne sont pas faciles à conduire dans le vent de toute façon, donc ce sera excitant », a-t-il ajouté.

«Nous l’avions avant et ce n’est pas amusant à conduire, mais nous devrons simplement continuer. Il apparaîtra toujours là où vous ne le voulez pas. »

