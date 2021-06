Tournée de la reine: les Écossais activent la visite de la reine – les critiques disent qu’ils n’ont “jamais entendu” parler du voyage annuel | Royale | Nouvelles

in

Nicola Sturgeon : le commentateur discute d’une rencontre avec la reine

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont rendus sur Twitter pour dire qu’ils étaient « déconcertés » par les nouvelles de la semaine royale annuelle, qui est actuellement en cours. Alors que certains ont simplement dit qu’ils n’en avaient jamais entendu parler malgré leur naissance et leur élevage en Écosse, d’autres ont bizarrement affirmé que la Royal Week était une initiative récemment mise en place et faisait partie de la volonté de maintenir l’union ensemble.

Un utilisateur de Twitter a écrit : “Je suis né en Écosse en 1954, je n’ai jamais entendu parler de cette ‘Scotland Week’ ou ‘Holyrood Week’ dont les médias britanniques parlent maintenant.”

Un autre a répondu en disant: “J’ai 11 ans sur toi et l’Ecosse et/ou la semaine royale complètement nouveaux pour moi.

“La reine passe généralement ses mois d’été à Balmoral et se déplace à partir de là, mais la semaine de Holyrood, non.”

Un troisième répondit : « Moi non plus. De nouvelles bêtises pour renforcer l’assujettissement.

La reine passe traditionnellement une semaine de travail en Écosse chaque année (Image: GETTY)

La reine inspectant la garde d’honneur au palais de Holyroodhouse en 2010 (Image: GETTY)

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: “La semaine de l’Ecosse? Est-ce l’une de ces initiatives” qui leur donnent l’impression d’être spéciales “qui semblent simplement condescendantes?”

De même, un autre a déclaré : « Je n’ai jamais entendu parler de la semaine royale ou de la semaine de Holyrood… ressemble un peu à une autre de ces « offensives de charme » pour nous donner envie de rester au Royaume-Uni plutôt que de travailler à l’autodétermination pour l’Écosse. “

Et un autre a affirmé : « Je suis écossais, j’ai vécu ici toute ma vie, et c’est la première fois que j’entends parler de la semaine royale – elle a été inventée à cause de la peur de l’union, n’est-ce pas ?

“Pensez-vous sérieusement à cela et les envoyer à Irn Bru (et la visite sournoise d’Edward à Fife en kilt) nous influencera ???”

La semaine royale de la reine a commencé lundi (Image: GETTY)

Un utilisateur des médias sociaux a simplement déclaré: “Aye m’a déconcerté lol n’en a jamais entendu parler pendant mes 40 ans.”

Une autre déclaration de la Royal Week rejetée à propos de la visite de la reine: “Il se trouve qu’elle vient ici pendant une semaine et la plupart des Écossais n’ont aucune idée qu’elle est ici. Ils ne s’en soucient pas vraiment non plus.”

Et un autre a ajouté : “#RoyalWeek ? De quelle invention diabolique s’agit-il ?”

D’autres Écossais ont cependant expliqué que la reine avait régulièrement élu domicile en Écosse entre fin juin et début juillet.

La reine a rencontré Nicola Sturgeon mardi (Image: GETTY)

La reine et le prince Philip se rendent à une garden-party à Édimbourg en 2014 (Image: GETTY)

L’un d’eux a déclaré: “Non, je n’en ai jamais entendu parler non plus, mais la reine depuis aussi longtemps que je le sache a toujours été à Holyrood Palace la première semaine de juillet organise généralement des événements, une garden-party, une soirée événement là-bas pour la rencontrer”.

Et un autre a écrit: “Cela arrive littéralement chaque année, sauf en dernier”.

La reine passe traditionnellement une semaine entre fin juin et début juillet en Écosse, où elle rencontre des gens de tous horizons, y compris des propriétaires d’entreprise, des bénévoles et des militaires.

Cette visite officielle en Écosse est connue sous le nom de Semaine royale ou Semaine de Holyrood.

La reine a accédé au trône en 1952 (Image: EXPRESS)

Normalement, Sa Majesté organise également une garden-party et une investiture au palais de Holyroodhouse, dans le but de remercier les Écossais exceptionnels pour leur bon travail dans la communauté.

Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, toutes les garden-parties royales ont été annulées.

Lors de sa rencontre avec le premier ministre Nicola Sturgeon hier, la reine a noté que le couple ne pouvait pas tenir d’audience à Édimbourg en 2020 car le monarque s’auto-isolait au château de Windsor et le pays quittait lentement son premier verrouillage national à l’époque.

Après avoir dit à Mme Sturgeon que c’était “très agréable d’être de retour”, la reine a déclaré: “Un écart d’un an est incroyable”.

La reine au château de Stirling (Image : GETTY)

La reine commence normalement ses vacances d’été au château de Balmoral à la fin de la semaine royale.

Cependant, cette année, elle retournera au château de Windsor d’ici vendredi, lorsqu’elle accueillera la chancelière allemande Angela Merkel pour un public.

Cette semaine royale marque le premier voyage de la reine en Écosse depuis la mort du prince Philip.

Malgré la pandémie, l’année dernière, le couple a réussi à voyager au nord de la frontière début août et à passer quelques semaines ensemble au château de Balmoral.