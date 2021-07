Tournée d’excuses progressives à Hollywood en Europe ⋆ .

Matt Damon dans Stillwater. (Caractéristiques de Jessica Forde/Focus)

Déplorables et Néandertaliens, toujours irrécupérables dans le dernier film d’action de Matt Damon

Inutile de prétendre que Tom McCarthy fait du divertissement. Sa filmographie se compose uniquement de messages libéraux – The Visitor (frontières ouvertes), The Station Agent (intersectionnalité de première vague), Spotlight (anti-catholicisme), ainsi que d’autres exemples des films les plus éveillés et les plus évidents du mouvement américain du film indépendant.

La dernière diatribe de McCarthy, Stillwater, est peut-être son artifice le plus astucieux, cachant la politique derrière un format de film d’action. Il place un ouvrier pétrolier d’Amérique centrale, Oklahoman Bill Baker (Matt Damon), dans le rôle d’ambassadeur culturel par inadvertance lorsqu’il s’envole pour l’Europe pour sauver sa fille Allison (Abigail Breslin), qui est emprisonnée pour un meurtre rap.

Le Yankee de l’État rouge affronte le système judiciaire européen, révélant ses propres préjugés de petite ville et de petit esprit. Il est bien placé pour apprendre de leur égalitarisme continental supérieur.

Chaque angle de l’intrigue du film, y compris l’interaction de Baker avec une mère célibataire française, Virginie (Camille Cottin), mime plus ou moins la tournée d’excuses d’Obama en 2009 – cela préjuge des Américains comme étant accablés de préjugés et de culpabilité. La perspective illibérale de McCarthy sentimentalise les défauts musclés de Baker exactement comme on peut s’y attendre d’un film réalisé par des progressistes malhonnêtes qui prétendent afficher un patriotisme résiduel.

Stillwater (du nom de la ville de l’Oklahoma d’où Baker part pour Marseille, France) révise le récit daté des films européens post-11 septembre tels que Taken (2008), avec Liam Neeson, qui est devenu une expression parfaite de l’après-septembre. Panique du 11 septembre, frustration et courage. Mais Stillwater est délibérément oppositionnel, comme si la franchise de films d’action Taken était considérée comme beaucoup trop conservatrice – et pas suffisamment culpabilisante. Essentiellement, McCarthy transforme la haine de George W. Bush d’Hollywood en haine de Donald Trump. (Détails ci-dessous.) Boulanger costaud et religieux représente les « déplorables » d’Hillary et les « Néandertaliens » de Biden. Que Baker soit le père d’un criminel américain (un point de complot qui rappelle l’affaire Amanda Knox, dans laquelle l’étudiant américain a été accusé de meurtre) ajoute une couche supplémentaire de condamnation.

McCarthy a choisi de refléter la situation de Knox (plutôt que l’héroïsme américain de The 15:17 to Paris de Clint Eastwood) afin de renforcer l’idée des défauts inhérents à l’Amérique, tout comme il l’a fait dans ses précédents longs métrages, aucun d’eux n’est aussi excitant ou formellement complexe que le film d’Eastwood. Le libéralisme méprisant de McCarthy est symptomatique d’un dérangement politique transcontinental. (C’est comme si les propagandistes de l’Open Society de George Soros reprenaient les productions cinématographiques europhiles que Harvey Weinstein distribuait.)

Mais les cinéphiles qui préfèrent penser au divertissement de manière apolitique devraient également considérer comment Stillwater n’est jamais à la hauteur de la bonne narration de Taken ou de 3 Days to Kill, dans lequel Kevin Costner a joué le rôle de père vengeur en Europe. Taken et 3 Days to Kill ont été écrits par Luc Besson, un adepte du genre, un cinéaste plus sophistiqué que McCarthy. McCarthy affecte simplement le sérieux sociologique en collaborant avec le scénariste français Thomas Bidegain, le scénariste du film de justice sociale de Jacques Audiard Un prophète en 2009, précurseur de la tendance hollywoodienne à l’incarcération en masse.

Bidegain et McCarthy partagent le même esprit de ruche, s’encourageant mutuellement pendant près de deux heures et demie de travail de Stillwater à travers la France et les États-Unis, avec sa culpabilité post-11 septembre envers les immigrants musulmans (le sous-thème de Stillwater répète sans vergogne A Prophète). Ces compagnons de voyage trouvent leur cible idéale en Matt Damon, un bon acteur mais un idéologue superficiel qui ne peut pas dissimuler ses propres préjugés culturels. Distrait par la mission de faire une caricature de l’État rouge, Damon condescend au style masculin américain blanc de Baker : la concentration aux yeux d’acier de son Baker manque de l’empathie de Bradley Cooper dans American Sniper. Son tatouage de pygargue à tête blanche le stigmatise, contrairement au tatouage de Vince Vaughn dans Brawl in Cell Block 99.

Damon n’obtient jamais la sympathie nécessaire pour représenter de manière convaincante un voyou américain ou un garçon fier ; la performance est ruinée par un cynisme calculé, révélé lorsque Virginie demande à Baker s’il a voté pour Trump. La réponse que Damon/Baker donne refuse d’accepter une alternative au libéralisme hollywoodien, et pourtant Baker s’incrimine, littéralement.

McCarthy, Damon et Bidegain s’incriminent également. La haine de soi américaine qui s’excuse dans Stillwater est une prison idéologique.

