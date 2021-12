ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALES ont reporté leur spectacle ce soir (dimanche 12 décembre) au Heritage Bank Center de Cincinnati, Ohio, après que la tournée conjointe des deux groupes a été « touchée par COVID ».

ÉVANESCENCE a annoncé le report du concert dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit: « Notre tournée a été touchée par COVID et nous sommes obligés de reporter notre spectacle ce soir à Cincinnati. Nous avons pu reprogrammer le spectacle pour le lundi 20 décembre, alors gardez vos billets! Soyez à l’affût d’un e-mail avec des informations supplémentaires. Soyez prudent là-bas! À bientôt. «

ÉVANESCENCE a ajouté: « Même lorsque vous avez mis toutes les précautions en place, vous pouvez toujours contracter et transmettre ce virus. Nous sommes reconnaissants que nous soyons tous vaccinés et les symptômes de personne ne sont graves. S’il vous plaît soyez intelligent et restez en sécurité cette saison, obtenez le vax, portez un masque, prenez soin de vous les uns pour les autres. Nous traverserons cela ensemble ».

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALESLa tournée de a débuté le 5 novembre à Portland, Oregon et se poursuivra jusqu’au 18 décembre à Worcester, Massachusetts.

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALES fait une première tournée ensemble en 2012. ÉVANESCENCE chanteuse Amy Lee plus tard invité sur la piste « Roder » au TEMPÊTE HALES‘s 2020 « Réinventé » PE et TEMPÊTE HALES la chanteuse Lzzy Hale a prêté des choeurs au ÉVANESCENCE chanson « Utiliser ma voix » et est apparu dans la vidéo musicale d’accompagnement.

ÉVANESCENCE est en tournée pour soutenir le « La vérité amère » album. TEMPÊTE HALES fait la promotion de son dernier single, « Revenu d’entre les morts », qui est récemment devenu le sixième numéro 1 du groupe à la radio rock.



