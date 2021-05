Tournée “ Wings Over America ”: L’envergure prodigieuse de Paul McCartney

La tournée qui a produit le triple album Wings Over America, et a vu Paul Mccartney et son groupe jouant ses premiers concerts aux États-Unis depuis les jours de Les Beatles, ouvert le 3 mai 1976.

Cette nuit-là, au Tarrant County Convention Hall (maintenant le Fort Worth Convention Center) à Fort Worth, au Texas, McCartney a dirigé Wings lors de la première nuit d’un itinéraire de 31 dates en Amérique du Nord. Il faisait partie de la tournée Wings Over The World de 14 mois.

Ces dates allaient former le somptueux jeu de trois albums qui portait le titre de la tournée. Il a documenté comment Paul a ravi de vastes foules avec une combinaison de succès de l’époque des Wings et de chansons des Beatles que le public n’avait jamais entendues en direct auparavant. Ils comprenaient «Hier», «Blackbird», «Lady Madonna» et «La route longue et sinueuse».

C’était une tournée qui sonnait avec la tournée One On One de McCartney, dans laquelle il a approfondi son catalogue sans égal. À la date d’ouverture de cette tournée à Fresno, Californie en 2016, Paul a interprété «A Hard Day’s Night» avec son groupe des derniers jours, pour la première fois en tant qu’artiste solo. Au printemps 2017, le plateau présentait des ailes et des favoris en solo, des délices des Beatles tels que «I’ve Got A Feeling» et «Being For The Benefit Of Mr. Kite», et même l’ère des Quarrymen «In Spite Of All The Danger.” L’itinéraire s’est finalement terminé en décembre de cette année-là.

L’album Wings Over America, sorti six mois après la fin de la tournée nord-américaine, atteint le numéro 1 aux États-Unis. Il présentait également des succès de Wings tels que «Band On The Run», «Live And Let Die» et «Let ‘Em In», et une version de «Maybe I’m Amazed», apparue pour la première fois sur son album solo de 1970, McCartney, qui est devenu un des 10 meilleurs single américains.

