Tourner la page : comment les plateformes d’autoédition en ligne ont transformé le paysage littéraire

L’auteure américaine Anna Todd aimait passer du temps à lire des fan fictions écrites par des écrivains amateurs. Ce n’était qu’une question de temps avant que le virus ne la morde aussi et, en 2013, elle a publié le premier chapitre de son livre After sur la plateforme d’auto-édition en ligne Wattpad. Le roman d’amour pour jeunes adultes a été inspiré par la musique et le fandom du groupe de musique One Direction, et le protagoniste s’est inspiré du chanteur Harry Styles. Avant qu’elle ne s’en rende compte, Todd était devenu une sensation d’écriture. Aujourd’hui, After a été lu plus de 1,5 milliard de fois sur Wattpad et est une série de livres à succès, avec plus de 11 millions d’exemplaires imprimés vendus, grâce à un accord que Wattpad a conclu pour elle avec Simon & Schuster.

Todd est l’un des nombreux auteurs en herbe du monde entier qui ont grandement profité de l’émergence des différentes plateformes d’auto-édition en ligne. Avec un accès croissant à Internet, les communautés de lecture et d’écriture telles que Wattpad, Inkitt, Scriggler, Critique Circle, entre autres, ont aidé la communauté à faire des pas de géant. Ces plateformes permettent également aux lecteurs de donner leur avis, ce qui aide les auteurs dans le processus d’écriture. Par exemple, Scriggler, qui a été lancé en 2013, est un lieu où chacun peut partager ses histoires, ses essais, sa poésie, ses recherches, ses idées ou ses réflexions. Ensuite, il y a le Cercle Critique. Lancé en 2003, il compte plus de 3 000 membres actifs et plus d’un lakh d’histoires, avec plus de 24 millions de visites.

On pourrait très bien appeler les plateformes d’autoédition en ligne les « médias sociaux de la littérature ». En fait, si l’on se fie aux chiffres, les auteurs auto-publiés ont transformé l’industrie, représentant environ 30 à 34 % de toutes les ventes de livres électroniques dans le monde en 2020, selon les rapports du marché officiel du livre. Si l’on devait comparer, l’auteur moyen publié dans le commerce gagne environ 7,5% du prix de couverture de son livre (ceux avec des agents perdent 15% supplémentaires), tandis que les auteurs indépendants qui vendent directement aux lecteurs, ayant recueilli un lectorat sur l’autoédition en ligne plateformes, remportez jusqu’à 96 % de la valeur du livre. Selon le rapport 2019 sur l’impression de livres de Report Buyer (une plate-forme qui rassemble des rapports d’études de marché des meilleurs éditeurs), le marché mondial de l’impression de livres devrait atteindre environ 49 milliards de dollars d’ici 2024, avec une croissance à un TCAC de plus de 1 % en 2018-2024. Dans ce cadre, l’auto-édition est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC d’environ 17% au cours de la période de prévision, selon le rapport.

La plate-forme d’auto-édition Inkitt a été révolutionnaire à plusieurs égards. C’est un site alimenté par les lecteurs, où l’engagement et le soutien des lecteurs déterminent si une histoire est publiée. Les lecteurs peuvent également consulter des histoires similaires à Goodreads. L’objectif principal est de découvrir les talents cachés et d’en faire des auteurs à succès, explique le fondateur et PDG Ali Albabzaz. « Nous analysons les données de comportement des lecteurs sur les histoires, puis proposons aux auteurs d’histoires très performantes des offres de publication », explique Albabzaz. Inkitt a commencé en 2013 dans le but de fournir aux écrivains une plate-forme pour télécharger des extraits ou des manuscrits entiers pour se connecter avec les lecteurs et obtenir des commentaires. Inkitt possède également sa propre application de lecture immersive appelée Galatea, qui améliore les histoires avec de la musique, des effets sonores et visuels, permettant au lecteur de littéralement « ressentir » l’histoire. Sur Galatea, chaque histoire est divisée en une série d’épisodes de 10 minutes et les utilisateurs reçoivent un épisode gratuit chaque jour. Selon la société, plus de 25 % des auteurs publiés sur Galatea réalisent plus de 100 000 $ de ventes par an.

Inkitt a vu de nombreuses œuvres populaires en sortir. L’un d’eux est The Millennium Wolves (2014) de l’auteur israélien de 24 ans Sapir Englard. Le livre gagnait 3 millions de dollars par an et l’écrivaine a utilisé ses redevances Galatea pour financer ses études universitaires aux États-Unis. Un autre ouvrage à succès est The Arrangement, un étudiant indien de 22 ans, Seemran Sahoo, qui a un taux d’exécution annuel de 2 millions de dollars sur Inkitt. Parmi les autres titres publiés, citons Chase and Chloe (2017) de Simone Elise, qui a ensuite été publié par Barnes and Noble, Espar Files (2016) par Egan Brass, entre autres.

L’un des plus grands acteurs, cependant, reste Wattpad, qui compte plus de 600 millions de téléchargements d’histoires et plus de 80 millions d’utilisateurs qui passent plus de 22 milliards de minutes par mois sur la plate-forme. Les revenus proviennent principalement des publicités sur le site et des histoires sponsorisées par des entreprises qui souhaitent faire de la publicité aux côtés d’un écrivain ou d’un genre spécifique.

Wattpad a été fondé en 2006 par Allen Lau et Ivan Yuen, mais il a fallu environ deux ans avant qu’un utilisateur ne télécharge une histoire originale dessus. Après cela, il n’y avait plus de retour en arrière. Wattpad donne également à ses rédacteurs l’accès à certaines mesures telles que le nombre de pages vues et de likes qu’une histoire obtient, et permet aux lecteurs de commenter chaque paragraphe et de marquer les meilleures parties. L’un de leurs écrivains vedettes est l’auteur galloise de 25 ans Beth Reekles, l’un des premiers écrivains en ligne à passer à l’édition traditionnelle avec son roman d’amour The Kissing Booth (2012). Le livre a reçu 19 millions de lectures sur Wattpad alors qu’elle n’avait que 15 ans. Reekles figurait parmi les « 16 adolescents les plus influents » du magazine TIME en 2013 et s’est même classée sixième sur la liste « Top 25 Under 20 » du Times en 2014. The Kissing Booth a ensuite été adapté par le géant du streaming Netflix.

Reekles dit qu’il lui a fallu beaucoup de courage pour publier quelque chose de son cru en ligne. «En 2011, j’ai commencé à télécharger The Kissing Booth et la réponse m’a époustouflé. Il a remporté le Watty Award cette année-là pour la fiction pour ados la plus populaire et un éditeur m’a envoyé un message via Wattpad pour me dire qu’ils étaient intéressés par la publication du livre », dit-elle, ajoutant : « Le retour instantané est une si grande motivation pour continuer… c’est quelque chose J’ai vraiment manqué dans l’édition traditionnelle. Publier quelque chose dans n’importe quel format peut être effrayant, c’est pourquoi il est si important de trouver cette communauté en ligne.

Il y a aussi d’autres réussites sur Wattpad. Another Story of Bad Boys (2017) de l’auteure française Mathilde Aloha a reçu 3,2 millions de lectures sur Wattpad. Lorsque Hachette Romans a publié l’histoire en deux parties en 2017 (avec un troisième en 2018), chaque roman est devenu un best-seller, se vendant à plus de 60 000 exemplaires au total. Ensuite, il y a la trilogie de vampires de l’auteur britannique Abigail Gibbs, The Dark Heroine (2012), qui a atteint 17 millions de lectures sur Wattpad avant que HarperCollins ne la publie dans un contrat à six chiffres à l’âge de 18 ans. Nikki Kelly, basée à Birmingham, a également atteint un million de lectures avant que son livre Styclar Saga ne soit publié par Macmillan en 2014.

Wattpad a conclu plus de 100 offres de livres pour ses auteurs, collectant une commission de 15 %. De toute évidence, c’est une situation gagnant-gagnant pour tous. Wattpad est comme YouTube pour les histoires écrites, explique Devashish Sharma, responsable Inde de Wattpad. « Les écrivains et les lecteurs peuvent se connecter et commenter, explorer les personnages, les rebondissements, etc. Nous veillons à ce que les lecteurs soient également impliqués dans le processus de publication finale », dit-il. Parlant du public indien, il dit : « Les Indiens sont plus accrochés à la plate-forme que tout autre pays. Environ 37 minutes sont passées quotidiennement par utilisateur en Inde sur Wattpad.

L’autoédition en ligne a démocratisé l’édition, l’édition traditionnelle étant peu accessible à la plupart. De plus, cela apporte également le moolah, car les livres électroniques et les livres audio génèrent des milliards de revenus mondiaux chaque année. La plus grande réussite à ce jour a été celle de l’auteur EL James qui a blogué une fan fiction de Twilight qui s’est transformée en la série à succès Fifty Shades. Il a même été transformé en films à 150 millions de dollars qui ont rapporté 1 milliard de dollars au box-office mondial.

L’auto-édition en ligne permet aux gens de lire facilement et d’acquérir une base de lecteurs large et dévouée, explique Neil D’Silva, auteur de 44 ans basé à Mumbai, connu pour son livre Maya’s New Husband de 2015. , qui a été auto-publié sur Wattpad. « La raison pour laquelle, malgré ma publication avec des maisons traditionnelles telles que Penguin, Rupa et Hachette India, je suis toujours revenu à l’autoédition en ligne pour What The Eyes Don’t See (2020) est que le lectorat que j’y reçois est beaucoup plus un livre publié traditionnellement », dit-il.

L’interaction lecteur-écrivain sur les plateformes d’auto-édition en ligne permet à un écrivain de comprendre comment les lecteurs réagissent à leur histoire ou à leurs personnages ou même à des scènes particulières, ce qui l’aide à identifier les points forts du récit.

L’auteur Hermyne Khaling, diplômée en sociologie originaire d’un petit village appelé Khangshim près d’Imphal, a publié ses histoires sur Wattpad et Inkitt. Le premier ouvrage publié par la jeune femme de 23 ans était son livre le plus populaire Silhouette (2016), qui compte 18,9 millions de lectures sur Wattpad. Ses autres œuvres incluent une courte histoire fantastique intitulée Xachariel: The Fourth Brother (2017).

Lorsqu’on lui a demandé quelle plate-forme elle aimait le plus utiliser, Khaling a déclaré que les deux avaient leurs propres approches, mais qu’elle aimait plus écrire sur Wattpad que sur Inkitt. «Je pense qu’Inkitt est plus axé sur les livres prêts à lire, probablement parce que c’est aussi un site de publication alimenté par le lecteur. Mais Wattpad me semble plus libérateur. Beaucoup de gens n’écrivent pas seulement des histoires, mais aussi leurs pensées, leurs opinions et même des choses aléatoires… Wattpad a un public pour tout, même les blagues stupides », dit-elle.

La plate-forme permet non seulement à diverses voix de partager leurs histoires, mais permet également aux lecteurs et aux écrivains de s’exprimer librement et de parler de sujets souvent sous-représentés. « La communauté agit comme un espace sûr pour parler de sujets – par exemple, les droits LGBTQ – qui sont sous-discutés. Peu de personnes dans l’édition grand public abordent ces sujets », déclare Sharma.

La plate-forme indienne d’auto-édition en ligne Pratilipi a également fait des percées dans le secteur. Il compte plus de 2,70 écrivains lakh qui ont publié plus de 30 histoires lakh en 12 langues, qui sont lues par plus de 25 millions de personnes chaque mois. Il a également sa plate-forme Pratilipi Comics, disponible en hindi, et une plate-forme de narration audio appelée Pratilipi FM, qui comprend des podcasts, des livres audio, etc. «Pratilipi est une plate-forme de narration où les gens peuvent partager leurs histoires sans aucune barrière, y compris les langues, les appareils ou les formats », déclare le PDG Ranjeet Pratap Singh, ajoutant : « Même pour les auteurs à succès, il existe relativement moins de moyens de créer un lien direct avec les lecteurs. Notre conviction fondamentale est que nous devons éliminer autant de frictions que possible pour que les écrivains partagent leurs histoires avec leur public et construisent une relation plus forte avec eux.

Sur Pratilipi, il n’est pas nécessaire d’attendre l’autorisation ou l’approbation de l’équipe, explique l’écrivain marathi Neha Dhule. « Vous pouvez vous connecter avec vos lecteurs à tout moment. L’auto-édition offre une liberté de création », dit-elle.

Un autre écrivain Harshil Padsala, dont le livre Hanuman and Lakshman: The Quest for the Golden Lily a été publié en 2019 sur Pratilipi, affirme que le lien entre le lecteur et l’écrivain est à un niveau record sur de telles plateformes. « Les commentaires et les encouragements des lecteurs et des collègues écrivains m’ont poussé à écrire davantage mes pensées », dit-il.

De toute évidence, l’auto-édition est là pour rester, créant de plus en plus d’opportunités pour les auteurs de se tailler leur propre niche. Comme le dit l’auteur Khaling, “Cela donne une chance d’être aimé, apprécié, corrigé et enseigné.”

