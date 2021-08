Tourner les scènes de Suicide Squad King Shark où les gens se font déchirer semble vraiment dégoûtant

Les deux rôles de Steve Agee dans The Suicide Squad peuvent actuellement être appréciés sur HBO Max. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.

James Gunn a définitivement profité de la note de The Suicide Squad, et tout le runtime est plein de tueries noueuses. King Shark est évidemment entré dans l’action, mangeant des crânes humains et déchirant les ennemis de la Task Force X. Et plutôt que de s’appuyer uniquement sur CGI, Gunn a opté pour des effets pratiques pour aider à donner vie à King Shark.