Tournez dans les négociations, ce sera un autre match revanche, mais Kiko Martínez contre. Josh Warrington

Rédaction ESPABOX

Comme nous vous l’annoncions hier dans ESPABOX, Galahad d’enfant, qui est à Fuerteventura en train de préparer une nouvelle opportunité contre Kiko, a insisté dès le début pour exercer la clause de vengeance du contrat car il considère qu’il a perdu en raison d’une main isolée ; Ainsi, comme mesure de pression sur l’entreprise d’Eddie Hearn, il les a informés qu’il préparait déjà cet éventuel rendez-vous pour reconquérir le titre de champion du monde.

Mais il semble que le combat qui sera la première défense de Kiko Martínez, en l’absence de confirmation officielle, se jouera avant Josh Warrington. Leeds serait le lieu de sa réception de Kiko Martínez dans ce qui signifierait un autre combat avec des comptes en suspens, après la décision honteuse des juges en faveur de Warrington contre Martínez en mai 2017, Frank Warren étant le promoteur de ce combat.

Certes, Galahad se voit offrir une égalité avec un pourboire pour le satisfaire, mais c’est l’une des franges manquantes pour officialiser ce que l’on espère, la date de la première défense de Kiko.

Une tournure des événements, plus Kiko Martinez Il ne combattra pas en Espagne dans sa défense mondiale du titre IBF Pluma, car la première soirée de Matchroom en Espagne pour 2022 a été repoussée de février, comme initialement prévu, à mars. En outre, le sac que les habitants d’Elche recevraient dans un cas et dans un autre diffère d’un montant considérable, les émoluments beaucoup plus élevés étant ceux reçus pour un gala au Royaume-Uni qu’en Espagne.

Malgré l’intérêt de DAZN Kiko boxe dans notre pays après son dernier grand succès, l’homme d’Elche veut profiter au maximum de la dernière partie de sa carrière. Même dans Promotions Maravillabox Ils s’attendaient à ce que l’annonce soit faite le jour même, laissant tout entre les mains de Eddie entend.

La confirmation, qui aurait dû intervenir hier, a été retardée par les restrictions très sévères du gouvernement britannique pour les prochains mois, où les événements sportifs à huis clos sont pratiquement interdits dans les semaines à venir, d’autres semaines à huis clos étant prévues.

Une autre question sur laquelle on travaille est l’approbation de l’IBF. L’organisme américain se caractérise par son sérieux, et devrait approuver une défense volontaire de l’espagnol, donc le candidat officiel, Luis Alberto López, devra attendre pour disputer la ceinture. Warrington, après une défaite et un vide, est quatrième au classement IBF.