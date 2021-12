Tournez pour les favoris dans le Premier

30/11/2021 à 20h34 CET

Le premier ministre ne s’arrête pas en semaine et les trois grands favoris reviennent sur le terrain ce mercredi. Chelsea, Manchester City et Liverpool Ils affrontent une journée de triche, au milieu d’une ligue anglaise qui promet peu de concessions avec trois des meilleures équipes du monde qui se battent pour elle.

Le duel le plus marquant est, sur le papier, celui devant ceux de Klopp. Rien de plus et rien de moins qu’un Derby de Liverpool (21h15, DAZN), dans lequel ils visiteront Goodison Park. Heureusement, Everton arrive dans un terrible moment de forme : ils cumulent sept matchs sans connaître la victoire.

Rafa Benítez va récupérer Richarlison attaquer, mais vous devrez ralentir un Salah qui s’accompagne d’un succulent défi à relever : devenir le premier footballeur à marquer ou à aider dans sept matchs consécutifs à domicile. Firmino, Keita et Jones seront les victimes les plus notables pour Klopp.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Les Guardiola City visitera Aston Villa (21h15, DAZN), dans ce que pourrait être le retour de Jack grealish au club où il a été formé. Le milieu de terrain 120 millions, cependant, est incertain après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure. Pep ne pourra pas compter sur non plus De Bruyne ni Laporte, et Foden est votre autre question. Le Catalan a confirmé qu’il disposait d’une « urgence & rdquor ; en raison du manque de personnel avec le calendrier de Noël à venir. Les Aston VillaD’ailleurs, il renaît après l’arrivée de Gerrard sur le banc : en deux matchs il en a gagné deux.

Les Chelsea pour sa part il jouera contre lui Watford (20h30, DAZN). Après avoir fait match nul contre United, Tuchel a vu sa marge d’avance se réduire à un point avec City et deux avec Liverpool. Kanté n’arrivera pas à temps et Jorginho, James et Werner ils subiront des tests de dernière minute pour voir s’ils peuvent atteindre le crash.