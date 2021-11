Tournez une épreuve de force pour Hamilton et Verstappen

La semaine précédant le Grand Prix du Qatar a été dominée par les discussions sur l’incident controversé entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Interlagos.

À cette occasion, Verstappen a couru de manière controversée, emmenant Hamilton avec lui. Beaucoup de leurs rivaux ont été surpris que le pilote Red Bull ait été autorisé à lancer sa voiture à Hamilton d’une telle distance, à courir large et à garder la tête.

Alors bien sûr, les cartes devaient tomber de telle sorte qu’un scénario répété se prépare pour le départ de la toute première course de dimanche sur le circuit international de Losail. Hamilton est en pole position à l’extérieur, Verstappen à l’intérieur, et un sprint de 371 mètres jusqu’au premier virage assez ouvert et rapide l’attend.

Ou peut-être pas. Peu de temps après les qualifications, on a appris que Verstappen et trois autres pilotes qui avaient décroché des positions de départ parmi les sept premiers faisaient l’objet d’une enquête pour violation de la procédure du drapeau jaune. Parmi eux, Valtteri Bottas, troisième, et Carlos Sainz Jnr, septième. Tous pourraient faire face à des pénalités ou à des tailles potentiellement différentes, comme expliqué en détail ici.

Fait inhabituel, les stewards ont garé leurs délibérations jusqu’à demain. La première audience est celle de Verstappen, à 13 heures, heure du Qatar, suivie de Sainz et Bottas. Les discussions ne pourront donc avoir lieu qu’à 14 heures, le départ de la course étant prévu trois heures après. Les équipes seront donc informées tardivement de leurs positions de départ.

Analyse : Quelles pénalités Verstappen, Bottas et Sainz risquent-ils au Qatar ?Un pilote peu susceptible de bénéficier de pénalités pour ces rivaux est Sergio Perez. Coup dur pour Verstappen, son coéquipier Red Bull n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3 et prendra le départ du Grand Prix du Qatar à partir de la 11e place. Losail s’avérera-t-il aussi difficile à transmettre que beaucoup s’y attendent ? Perez fournira le test décisif.

Les progrès de Perez auront probablement une incidence sur la stratégie de Mercedes, car ils seront soucieux d’éviter de mettre Hamilton derrière lui. « Je pense que nous devrions être d’accord avec la performance, ça va être serré avec Red Bull », a prédit Bottas. « Ce sera beaucoup une question de tactique demain et peut-être aussi de début de course. »

C’est peut-être là qu’intervient Pierre Gasly. Le pilote AlphaTauri s’est qualifié le plus haut de tous les pilotes non Mercedes ou Red Bull et a délibérément choisi les pneus tendres pour commencer. Il a déclaré que la stratégie n’avait peut-être pas semblé évidente avant le week-end « mais après hier soir, nous avons examiné tous les chiffres et j’étais assez clair sur le composé de pneu que je voulais utiliser en Q2 car jusqu’au premier virage, c’est une assez longue ligne droite donc je Je voulais vraiment maximiser les performances de départ, et pour moi, c’était toujours heureux de commencer avec l’option.

Une pénalité pour Verstappen pourrait donc être une bénédiction mitigée pour Mercedes. Si Bottas écope également d’une pénalité, le Gasly aux pneus tendres sera promu deuxième aux côtés d’Hamilton, prêt à utiliser cette adhérence supplémentaire. Sans parler du précédent établi le week-end dernier, celui de forcer un rival à sortir de la piste de loin est désormais autorisé.

Une victoire pour Hamilton réduirait encore l’avance de Verstappen. Cependant, les niveaux d’adhérence sur la grille restent un point d’interrogation important sur ce site inconnu et poussiéreux. Le départ à Losail sera crucial pour tout pilote, car les opportunités de dépassement semblent rares. Mais ceux du côté pair de la grille sont potentiellement confrontés à une période plus difficile car la poussière hors ligne entrave leurs départs par rapport aux autres.

Contrairement à Gasly, Lando Norris était content de s’être qualifié sixième mais déçu d’être en soft. « Le seul inconvénient, c’est que nous n’avons pas réussi sur les médiums », a-t-il déclaré. « Nous n’avions pas le rythme, il aurait pu sembler que nous avions un bon rythme compte tenu de l’endroit où nous avons terminé, mais nous n’étions pas assez rapides pour passer au milieu. » Il est convaincu que « les médiums seront un bien meilleur pneu » en course.

Que Sainz soit pénalisé ou non, le pilote Ferrari a de fortes chances de reculer au départ. Il est le seul pilote hors du couple Mercedes et Verstappen à être passé en Q3 avec des pneus médium, bien qu’il ait admis qu’il « souffrait » de la gomme. Lui et son coéquipier Charles Leclerc ont été pessimistes quant à leur rythme de course, bien que ce dernier aura au moins un nouveau châssis après que ses problèmes de qualification aient été imputés à une fissure.

Étant donné que les pilotes ont si peu couru sur la piste dans des conditions représentatives, et qu’une grande partie se concentre sur les performances des courses pour les qualifications, le comportement de leurs pneus au cours d’un relais est une inconnue importante. La dégradation des pneus autour de Losail s’est avérée beaucoup, beaucoup plus faible que ne le craignaient les équipes – les attentes de Mercedes avant la course selon lesquelles des stratégies à trois arrêts pourraient être possibles semblent peu probables, et les stratégies à arrêt unique pour ceux qui commencent sur des moyennes semblent viables. Mais les temps au tour peuvent chuter rapidement et les niveaux de dégradation changent de manière inattendue à mesure que le caoutchouc descend, que la piste adhère et se refroidit sous les feux.

Rapport: Ferrari remplacera le châssis fissuré de Leclerc après un mauvais résultat en qualifications au QatarHamilton a déclaré qu’il pensait que Mercedes pourrait être désavantagée par rapport à Red Bull, en course. « Ils ont leur grosse aile, donc ils seront forts demain », a-t-il expliqué, « ils pourraient avoir l’avantage sur le rythme de course, nous verrons. » Mais il y a probablement beaucoup de gestion des attentes dans ce domaine. La course se déroulera avec des pneus plus durs, et nous avons déjà vu plusieurs fois cette année Mercedes faire mieux avec ces composés.

Une dernière variable qui pourrait façonner la course est l’endommagement, que nous avons déjà beaucoup vu ce week-end. Les bordures sont assez sévères, mais les vitesses de virage élevées sont ce qui fait vraiment les dégâts.

Les pilotes de haut en bas de la grille ont subi des dommages sur les trottoirs, de la défaillance dramatique de l’aileron avant de Gasly lors des derniers instants des qualifications au châssis défoncé de Leclerc et Nikita Mazepin.

Le risque que les conducteurs courent – ou soient forcés – à s’écarter des bordures vertes et blanches pendant la course entraîne des pénalités potentiellement importantes pouvant aller jusqu’à une perte de performance grave ou un abandon. Et, bien sûr, des périodes de Safety Car ou de Virtual Safety Car qui pourraient bouleverser une course susceptible d’être décidée par la stratégie.



A toi

Attendez-vous des changements sur la grille avant la course d’aujourd’hui ? Et comment l’avant-dernière manche de championnat dans un lieu inconnu affectera-t-elle la bataille pour le titre ?

Partagez votre opinion sur le Grand Prix du Qatar dans les commentaires.

