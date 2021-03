Tournoi ACC 2021: Bracket, calendrier, scores, équipes et plus

Il y a un an, les Florida State Seminoles ont remporté le trophée du tournoi ACC 2020 dans un Greensboro Coliseum vide. Six matchs ont été disputés sur deux jours avant que le reste du tournoi ne soit annulé alors que les inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus s’intensifiaient. Le tournoi NCAA serait annulé moins d’une semaine plus tard.

Eh bien, nous sommes de retour!

L’édition 2021 du tournoi ACC débute le 9 mars et est de retour à Greensboro (relocalisé de Washington, DC). Virginie, la toujours champions nationaux en titre, sont la tête de série n ° 1 après avoir remporté la saison régulière de la conférence pour la troisième fois en quatre ans. Les Cavaliers ont remporté une énorme victoire sur la route à Louisville pour revendiquer la première place après que Florida State ait laissé la porte ouverte avec une défaite à Notre-Dame.

Virginia Tech, la tête de série n ° 3, disputera son premier match depuis le 27 février après plusieurs pauses de Covid-19 à l’intérieur et à l’extérieur de leur programme. Georgia Tech est la dernière équipe avec le double bye alors que les Yellow Jackets ont terminé 11-6 dans la conférence et ont terminé la saison régulière sur une séquence de six victoires consécutives. Moses Wright, le premier joueur de l’année de l’ACC pour GT depuis 1990, et le garde embêtant Jose Alvarado vont essayer d’aider les Jackets à se faire une place dans la Big Dance.

Comme c’est souvent le cas à cette période de l’année, de nombreuses équipes cherchent à renforcer leur CV pour les séries éliminatoires. Georgia Tech, Caroline du Nord et Louisville sont actuellement du côté droit de la bulle du dernier support SB Nation, tandis que Syracuse, NC State et Duke pourraient tous utiliser quelques (ou beaucoup de) victoires.

Le format

Les neuf meilleures équipes reçoivent des byes au premier tour et les quatre meilleures équipes reçoivent des doubles pour les quarts de finale. Les équipes sont classées par record au sein de la conférence, avec un système de bris d’égalité pour les équipes avec des records de conférence identiques.

Le support et le calendrier

Voici la fourchette complète du tournoi et le calendrier au jour le jour. Les temps de jeu sont sujets à changement. Nous le mettrons à jour avec les résultats en cours de route.

Ronde 1: mardi 9 mars (toutes les heures HE)

Jeu 1: N ° 13 Miami 79, N ° 12 Pitt 73

Jeu 2: N ° 10 duc 86, N ° 15 Boston College 51

Jeu 3: N ° 11 Notre-Dame 80, N ° 14 Forêt de Wake 77

2e tour: mercredi 10 mars

Jeu 4: N ° 8 Syracuse 89, N ° 9 NC État 68

Jeu 5: N ° 13 Miami 67, N ° 5 Clemson 64

Jeu 6: Duc n ° 10 70, N ° 7 Louisville 56

Jeu 7: No.6 Caroline du Nord 101, N ° 11 Notre-Dame 59

Quarts de finale: jeudi 11 mars

Jeu 8: N ° 1 Virginie 72, N ° 8 Syracuse 69

Jeu 9: N ° 4 Georgia Tech 70, N ° 13 Miami 66

Jeu 10: Duc n ° 10 (WITHDREW) vs. État de Floride n ° 2

Jeu 11: No.6 Caroline du Nord 81, N ° 3 Virginia Tech 73

Demi-finales: vendredi 12 mars

Jeu 12: N ° 1 Virginie (WITHDREW) vs. N ° 4 Georgia Tech

Jeu 13: N ° 2 État de Floride 69, N ° 6 Caroline du Nord 66

Championnat – samedi 13 mars

Match 14: Match de championnat: État de Floride n ° 2 vs Georgia Tech n ° 4, 20h30