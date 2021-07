Tournoi de fin de partie de 100 000 $ de Bugha – Format, système de notation, cagnotte et plus

Préparez-vous pour le tournoi Late Game de Bugha !

Le premier champion du monde solo de Fortnite, Kyle “Bugha” Giersdorf, est entré dans l’histoire plus tôt dans la journée en tant que premier joueur purement compétitif à rejoindre la série ICON du jeu. Cette collection exclusive de skins comprend tout, du DJ américain Marshmello à la légende de Fortnite Tyler “Ninja” Blevins et quelques danses virales pour faire bonne mesure. En plus de rejoindre la série ICON, Bugha a dévoilé un nouveau mode de jeu compétitif, baptisé Bugha’s Late Game. Le nouvel ajout du mode Arena simule les jeux de fin Fortnite, avec un format de trios, et définit les matériaux de construction et les inventaires.

Pour célébrer le Late Game de Bugha, Epic Games organise un tournoi de 100 000 $ USD, ouvert à toutes les régions. Aujourd’hui, ESTNN vous guide à travers le format, la programmation, le système de notation et la cagnotte du tournoi à venir.

Champion de la Fortnite Solos World Cup 2019, créateur de contenu et désormais Icon, @Bugha rejoint la Icon Series ! Découvrez sa tenue et apprenez tout sur son arène et son tournoi axés sur la compétition où vous pouvez faire vos preuves pour des prix en argent. Infos : https://t.co/dllugKqh67 pic.twitter.com/NPW0kl9WEX – Fortnite (@FortniteGame) 19 juillet 2021

Format et calendrier

Comme mentionné précédemment, le tournoi de fin de partie de Bugha ne suit pas le format compétitif habituel de Fortnite. Les trios tomberont directement dans la troisième zone d’un match avec des matériaux de construction et des inventaires définis. Le but ultime est de gagner des points de placement et des éliminations pour augmenter le score de votre équipe. Bien que le mode de jeu ne soit pas encore disponible dans Fortnite, il sera disponible le 20 juillet. Toute personne cherchant à se qualifier pour le tournoi doit atteindre la Ligue des champions dans la liste de lecture Late Game de Bugha avant le début de la compétition le 28 juillet.

Voici la répartition complète des formats tour par tour :

Premier tour

Session de deux heures Un maximum de dix matchs Les trios du Top 900 de NA Est et d’Europe se qualifient pour les deux premiers trios du Top 600 en NA Ouest et le Brésil se qualifient pour les deux premiers trios du Top 300 en Océanie, en Asie et au Moyen-Orient se qualifient pour le deuxième tour

Deuxième round

Session de deux heures Un maximum de dix matchs Les gagnants les plus élevés recevront une portion de 100 000 $ USD

Système de notation

Le placement est essentiel dans ce format, mais le système de notation récompense également gentiment les éliminations. Une Victory Royale équivaut à 70 points, soit environ 18 éliminations sous cette structure.

Voici le système de notation complet du tournoi de fin de partie de Bugha :

Victory Royale : 70 points 2e : 56 points 3e : 48 points 4e : 42 points 5e : 39 points 6e : 36 points 7e : 33 points 8e : 30 points 9e : 27 points 10e : 24 points 11e : 21 points 12e : 18 points 13e : 15 points 14e : 12 points 15e : 9 points 16e : 6 points 17e : 3 points par élimination : 4 points

cagnotte

Epic Games engagera 100 000 USD dans ce tournoi, couvrant les sept régions de serveurs compétitifs en fonction de la population. L’Europe ouvre la voie, avec 14 000 $ US pour le trio gagnant.

Voici la répartition complète des prix par région :

Prix ​​de l’événement – Europe

1er : 14 000 $ 2e : 6 500 $ 3e : 4 000 $ 4e : 3 000 $ 5e : 2 500 $ 6e-10e : 2 000 $

Prix ​​de l’événement – NA Est

1er : 8 750 $ 2e : 4 100 $ 3e : 2 500 $ 4e : 1 850 $ 5e : 1 550 $ 6e-10e : 1 250 $

Prix ​​de l’événement – NA Ouest

1er : 3 500 $ 2e : 1 650 $ 3e : 1 000 $ 4e : 750 $ 5e : 600 $ 6e-10e : 500 $

Prix ​​de l’événement – Brésil

1er : 3 500 $ 2e : 1 650 $ 3e : 1 000 $ 4e : 750 $ 5e : 600 $ 6e-10e : 500 $

Prix ​​de l’événement – Asie

1er : 2 500 $ 2e : 1 000 $ 3e : 650 $ 4e : 450 $ 5e : 400 $

Prix ​​de l’événement – OCE

1er : 2 500 $ 2e : 1 000 $ 3e : 650 $ 4e : 450 $ 5e : 400 $

Prix ​​de l’événement – Moyen-Orient

1er : 2 500 $ 2e : 1 000 $ 3e : 650 $ 4e : 450 $ 5e : 400 $

Assurez-vous de commencer à participer au Late Game de Bugha demain, le 20 juillet, lorsqu’il deviendra une option dans le jeu. Encore une fois, vous devrez atteindre la Ligue des champions pour vous qualifier pour ce tournoi.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Image en vedette : Jeux épiques