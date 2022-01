Tournoi de pêche Animal Crossing — Trucs et astuces pour attraper le plus de poissons

Si vous jouez à Animal Crossing depuis un certain temps, vous avez peut-être rencontré un petit castor nommé CJ. Si vous relevez ses défis, vous pouvez lui vendre du poisson pour 150% des cloches que vous obtiendriez de Nook’s Cranny. Mais ce n’est pas tout ce qu’il fait.

CJ organise des tournois de pêche sur votre île plusieurs fois au cours de l’année. Vous pouvez gagner de superbes Fish Swag et même des trophées pour votre participation. Voici tout ce que vous devez savoir sur ces compétitions spéciales, ainsi que sur la façon d’attraper le plus de poissons tout en y participant. Apprenez-en plus et voyez pourquoi il s’agit de l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch de tous les temps.

REMARQUE: Si le tournoi de pêche a lieu pendant l’événement Bunny Day, l’utilisation d’appâts pour poissons garantit que vous attrapez un poisson et non un œuf d’eau.

Tournoi de pêche Animal Crossing

Quand est le prochain tournoi de pêche?

Le tournoi de pêche a lieu sur votre île plusieurs fois par an. Voici les dates de tous les tournois de pêche 2022.

Tournoi Date Heure Tournoi de pêche d’hiver 8 janvier 2022 09h00 – 18h00 Tournoi de pêche de printemps 9 avril 2022 09h00 – 18h00 Tournoi de pêche d’été 9 juillet 2022 09h00 – 18h00 Tournoi de pêche d’automne 8 octobre 2022 09h00 – 18h00

Que faire pour le tournoi de pêche

Les jours du tournoi de pêche, CJ mettra en place un stand devant les services aux résidents. Tout ce que vous avez à faire est de parler à CJ et de lui dire que vous souhaitez participer au Fish Tourney. La première fois que vous participerez au tournoi de pêche, vous pourrez le faire gratuitement. Cependant, à chaque fois après cela, vous devrez payer 500 cloches participer.

Règles du tournoi de pêche

Vous devez attraper autant de poissons que possible dans un fenêtre de trois minutes. Vous allez recevoir des points pour chaque poisson que vous attrapez pendant cette période. Vous obtenez un point par poisson. Une fois que vous avez attrapé un total de trois poissons, deux points bonus supplémentaires sont ajoutés à votre total. Vous utilisez les points pour acheter des marchandises spéciales du stand de CJ devant les services aux résidents.

Source : NintendoFish pêché Points gagnés 1 poisson 1 points 2 poisson 2 points 3 poisson 5 points 4 poisson 6 points 5 poisson 7 points 6 poisson 8 points 7 poisson 9 points 8 poisson 10 points 9 poisson 11 points 10 poisson 12 points

Le consensus est qu’il est difficile d’attraper plus de 10 poissons lors d’une session de tournoi de pêche. En tant que tel, vous êtes susceptible de marquer 12 points ou moins en une seule fois.

Comment attraper le plus de poissons

Il y a essentiellement deux choses différentes que vous pouvez faire pour augmenter la quantité de poissons que vous attrapez et ainsi augmenter le nombre de points que vous gagnez :

Fabriquez une tonne de le gout de poisson avant d’entrer dans le tournoi de pêche Participez au tournoi de pêche avec copains

1. Fabriquez beaucoup d’appâts

Si vous voulez gagner le plus de points pendant le tournoi de pêche, vous devrez attraper un tas de poissons. Voici comment procéder. Et oui, il va falloir des jigs et des leurres. Tu vas vouloir utilisez des appâts pour poissons car cela garantit que vous obtiendrez un poisson et non un pneu, une canette ou d’autres articles non liés au poisson.

Cueillir des palourdes japonaises: Avant de monter à CJ et d’initier la compétition, vous devez fabriquer un tas d’appâts. Courez autour des plages et cherchez des trous dans le sable où l’eau jaillit. Lorsque vous en trouvez un, utilisez votre pelle pour creuser à cet endroit et vous obtiendrez une palourde japonaise. Continuez à ramasser jusqu’à ce que vous ayez au moins 10 palourdes japonaises. Les palourdes japonaises ne s’empilent pas, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de place dans votre inventaire pour elles.

Fabriquer des appâts et une canne: Ensuite, dirigez-vous vers un établi de bricolage et commencez à fabriquer. Une palourde peut être transformée en un seul appât. Malheureusement, vous ne pouvez pas fabriquer plusieurs choses à la fois, vous devrez donc les fabriquer une à la fois. Nous vous recommandons d’avoir au moins 10 morceaux d’appâts dans votre inventaire à chaque fois que vous participez au tournoi. Vous devriez également avoir une tige supplémentaire sur vous au cas où celle que vous avez casse.

Commencer le tournoi: Courez vers CJ et dites-lui que vous voulez participer au tournoi de pêche.

Courir jusqu’au plan d’eau le plus proche: Courez maintenant à la plage ou à la rivière ou à l’étang le plus proche que vous puissiez trouver. Ne perdez pas de temps à chercher un poisson. Jetez immédiatement votre appât dans l’eau pour faire apparaître un poisson s’il n’est pas déjà à votre emplacement le plus proche.

Lancez votre ligne: Dès que l’ombre d’un poisson apparaît, lancez votre ligne de canne à pêche dans l’eau. Le flotteur doit atterrir devant le poisson pour attirer son attention.

Attrape ce poisson: Appuyez sur A dès que le flotteur descend pour ramener le poisson à l’intérieur.

Pointe: Le visuel du poisson mordant le flotteur a tendance à me faire un peu gâcher la gâchette. Je trouve que je pêche beaucoup plus efficacement lorsque je me fie uniquement au son pendant la pêche. Augmentez le volume, détournez le regard de l’écran, puis appuyez immédiatement sur A lorsque vous entendez le flotteur se mettre en dessous.

Jetez plus d’appâts et continuez à attraper du poisson: Encore une fois, ne perdez pas votre temps à courir le long des berges ou des rivages à la recherche d’ombres de poissons. Restez au même endroit et continuez à jeter l’appât dans l’eau. Chaque fois qu’une ombre de poisson apparaît, lancez votre ligne devant elle.

Retournez à CJ quand le temps est écoulé: Lorsque le compte à rebours se termine, il est temps de retourner à ce petit castor idiot. Il comptabilisera vos prises et vous indiquera le nombre de points que vous avez reçus. Maintenant, vous pouvez les échanger contre du Fish Swag.

Je suis un apprenant très visuel, alors voici une vidéo pour tous les autres apprenants visuels qui vous montre le moyen le plus rapide d’attraper du poisson :

2. Pêcher avec des amis

Si vous voulez vous faciliter la tâche, invitez un ami sur votre île pendant le tournoi de pêche. Il s’avère que CJ compte tous les poissons que vos amis attrapent pendant le compte à rebours et les combine avec vos propres captures pour créer un total plus important. Cela rend beaucoup plus facile pour vous deux de gagner des points pendant le tournoi et de remporter ces trophées.

Les mêmes règles de pêche s’appliquent que si vous pêchiez seul : vous obtiendrez des points bonus si vous attrapez plus de trois poissons dans le compte à rebours et des points supplémentaires si vous et votre ami attrapez 5 poissons ou plus ensemble. Pour obtenir vos récompenses, vous et votre ami devrez parler à CJ séparément une fois le compte à rebours terminé.

Glacière Animal Crossing Fishing Tourney CJ’s

Juste en dessous du stand de CJ, vous verrez une grande glacière bleue. Cette glacière peut contenir jusqu’à 20 poissons que vous avez pêchés à la fois. Assurez-vous d’encaisser vos prises pour Bells avant qu’il ne soit rempli. De plus, si vous attrapez quelque chose de rare que vous souhaitez apporter à Blathers ou utiliser pour décorer votre maison, vous pouvez le récupérer en allant jusqu’à la glacière, en sélectionnant le poisson, puis en le mettant dans votre inventaire.

Tournoi de pêche Animal Crossing All Fish Swag récompenses

Une fois que vous revenez à CJ, il vous donnera des points en fonction du nombre de poissons que vous avez pêchés. Vous pouvez ensuite échanger 10 points à CJ contre un objet Fish Swag aléatoire, ou vous pouvez lui vendre le poisson que vous avez attrapé, et il paiera 150% du prix que vous auriez reçu de Timmy et Tommy Nook. Voici toutes les choses que vous pourriez recevoir pour échanger des points de tournoi de pêche :

Statue d’ancre

Une décoration robuste parfaite pour votre plage ou votre jetée.

Plaque de porte poisson

Une plaque rouge-orange que vous pouvez accrocher sur votre porte d’entrée.

Étendoir à poisson

Une grille avec 15 calamars en train de sécher dessus. Placez-le quelque part sur votre île pour une scène de pêche parfaite.

Ponchette de poisson

Ce joli sac en forme de poisson s’enroule autour de votre corps et complète votre ensemble de matériel de pêche.

Avec sa belle conception d’encre sur papier, cette impression de poisson constitue une magnifique œuvre d’art dans votre maison.

T-shirt à imprimé poisson

Montrez votre amour de la pêche avec ce haut vert.

Tapis de poisson

Avec sa couleur bleu vif et son design mignon, le tapis Fish est une décoration parfaite pour le sol de la salle de bain.

Parapluie de poisson

À mon avis, cet accessoire turquoise est de loin le meilleur parapluie que vous puissiez obtenir dans le jeu.

Baguette de poisson

Si vous n’avez pas vu d’étoiles filantes, c’est une récompense particulièrement intéressante. Vous pouvez lui attribuer jusqu’à sept tenues et changer ce que vous portez simplement en utilisant la baguette.

Support de canne à pêche

Placez cette canne à pêche sur le sable ou dans la salle de pêche de votre maison pour un effet parfait.

Glacière fraîche

Cette glacière fonctionne en fait comme une armoire. Vous pouvez l’utiliser pour changer de vêtements ou pour attribuer différentes tenues de baguette.

Fond d’écran Pop marin

Ajoutez une touche amusante de bleus, de roses et de violets à vos murs avec ce joli motif.

Sac de pêche

Aucun pêcheur n’est complet sans son équipement de pêche. Portez-le pendant le tournoi pour compléter votre look.

Comment obtenir le trophée d’or

Il y a trois trophées que vous pouvez gagner en participant au tournoi de pêche. Le trophée de bronze vous est décerné lorsque vous gagnez un total de 100 points. Le Trophée d’Argent vous est décerné lorsque vous gagnez un total de 200 points. Et enfin, le Trophée d’Or vous est décerné si vous cumulez un total de 300 points.

Trophée de points Trophée de poisson de bronze de 100 points Trophée de poisson d’argent de 200 points Trophée de poisson d’or de 300 points

Étant donné que cela coûte 500 cloches par session et que vous ne gagnerez probablement que 12 points ou moins en une seule fois, il faudra beaucoup de temps et des milliers de cloches pour atteindre ce trophée Gold Fish. Mais il aura certainement fière allure dans votre maison ou ailleurs sur votre île.

Assurez-vous simplement de revendre tout le poisson que vous attrapez à CJ, et il vous donnera 150% des cloches que Nook’s Cranny vous donne. De cette façon, vous êtes sûr de pouvoir payer les frais à chaque fois.

Tournoi de pêche Animal Crossing

C’est tout ce que vous devez savoir sur les tournois de pêche de CJ. Assurez-vous de fabriquer un tas d’appâts avant de participer à la compétition. De cette façon, vous êtes sûr d’attraper un tas de poissons dans le délai de trois minutes. J’espère que vous pourrez attraper de superbes poissons dans le processus!

