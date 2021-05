Tournoi de play-in NBA 2021: règles, support et calendrier expliqués

La NBA n’aurait pas pu mieux planifier le début du tournoi de play-in. LeBron James et les Los Angeles Lakers affronteront Stephen Curry et les Golden State Warriors pour les droits de la 7e tête de série des séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Le perdant a encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires en battant le vainqueur du match Grizzlies-Spurs.

Le tournoi de play-in a été une idée controversée depuis son annonce, mais il est indéniable qu’il a rendu la fin de la saison régulière plus compétitive. Après avoir expérimenté un match de «play-in» à la bulle la saison dernière, la NBA a élargi l’idée pour déterminer les deux dernières têtes de série des séries éliminatoires de chaque conférence. Il se terminera le 21 mai, juste un jour avant le début des Playoffs NBA 2021.

Les huit meilleures équipes de chaque conférence se sont historiquement qualifiées pour les éliminatoires de la NBA, mais plus maintenant. Maintenant, les têtes de série n ° 7 et n ° 8 doivent gagner leur place en séries éliminatoires via le tournoi de play-in, tandis que les têtes de série n ° 9 et n ° 10 auront également une chance de planter la partie éliminatoire.

Règles du tournoi de play-in NBA

La tête de série n ° 7 affrontera la tête de série n ° 8 à chaque conférence. Le vainqueur de ce match devient la tête de série n ° 7 des Playoffs NBA 2021. La tête de série n ° 9 affronte la tête de série n ° 10 dans chaque conférence. Le perdant de ce match est éliminé de la compétition éliminatoire et sera à la loterie. Le perdant du match 7-8 joue ensuite le vainqueur du match 9-10 pour le n ° 8 et tête de série finale des séries éliminatoires.

Voici un graphique expliquant le fonctionnement du tournoi, via NBA.com:

Matchs et calendrier des tournois de play-in NBA 2021

Les matchs du premier tour de la Conférence de l’Est auront lieu le 18 mai. Le premier tour de la Conférence de l’Ouest aura lieu le 19 mai. La place finale dans l’Est sera décidée le 20 mai, tandis que la place finale dans l’Ouest sera décidée le 21 mai.

No 7 Boston Celtics 118, No 8 Washington Wizards 100: Boston obtient la 7e tête de série dans l’Est et affronte la deuxième tête de série Brooklyn Nets en séries éliminatoires. Washington affronte les Indiana Pacers pour la huitième et dernière tête de série des séries éliminatoires.

N ° 9 Indiana Pacers 144, N ° 10 Charlotte Hornets 117: Les Pacers avancent pour affronter les Wizards. Le gagnant obtient la tête de série n ° 8 à l’Est. Le perdant est éliminé.

N ° 7 Los Angeles Lakers 103, N ° 8 Golden State Warriors 100: Les Lakers obtiennent la 7e tête de série dans l’Ouest et affrontent la deuxième tête de série Phoenix Suns. Les Warriors affrontent les Memphis Grizzlies n ° 9 pour la huitième et dernière tête de série des séries éliminatoires.

No.9 Memphis Grizzlies 100, No.10 San Antonio Spurs 96: Memphis s’avance pour affronter les guerriers. Le perdant est éliminé.

N ° 8 Washington Wizards 142, N ° 9 Indiana Pacers 115: Les Wizards assurent la 8e place à l’Est après la victoire de jeudi soir.

N ° 8 Golden State Warriors contre N ° 9 Memphis Grizzlies: La huitième place dans l’Ouest sera décidée vendredi soir à 21 h HE.

Vous avez d’autres questions sur le tournoi play-in? Nous essaierons d’y répondre ici.

Pourquoi la NBA organise-t-elle un tournoi play-in?

La ligue voulait rendre la fin de la saison régulière plus significative tout en créant une atmosphère de «match 7» avec des matchs à élimination précoce avant les séries éliminatoires. Le tournoi de play-in a également été considéré comme un moyen de dissuader le tanking.

L’introduction du tournoi de play-in a incontestablement créé plus de drame au cours de la dernière ligne droite de la saison régulière. La tête de série n ° 6 est maintenant devenue une bataille très disputée à chaque conférence alors que les équipes essaient d’éviter d’avoir à se qualifier pour les séries éliminatoires par le biais du tournoi de play-in. Les têtes de série n ° 7 et n ° 8 sont également devenues contestées car cela offre plus de marge d’erreur dans le tournoi de play-in que les têtes de série n ° 9 et n ° 10 n’ont pas car elles font face à un match d’élimination pour commencer le tournoi. .

Quels sont les matchs prévus pour le tournoi de play-in NBA?

Vous pouvez trouver les classements mis à jour ici, ainsi que les matchs projetés pour le tournoi de play-in et les éliminatoires de la NBA.

LeBron James et Mark Cuban ont critiqué le tournoi de play-in

La blessure à la cheville de James a mis les Lakers en danger de devoir passer par le tournoi de play-in pour se qualifier pour les séries éliminatoires. James a déclaré publiquement qu’il n’avait pas l’idée du tournoi de play-in.

LeBron James à propos du tournoi de play-in: “Celui qui a inventé ça doit être renvoyé” – Dave McMenamin (@mcten) 3 mai 2021

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a également critiqué le tournoi de play-in. Voici ce qu’il a dit à ESPN plus tôt cette année:

«Le pire dans cette approche est qu’elle double le stress de l’horaire compressé. Plutôt que de jouer pour une place en séries éliminatoires et de pouvoir reposer les joueurs à mesure que le classement se précise, les équipes doivent aborder chaque match comme un match éliminatoire pour entrer ou rester dans le top 6 car les conséquences, comme l’a dit Luka, sont énormes. Les joueurs jouent donc plus de parties et plus de minutes en moins de jours. » «Avec le recul, cette approche était une énorme erreur», a déclaré Cuban à ESPN.

Les équipes qui perdent dans le tournoi de play-in seront-elles à la loterie?

Oui. Les équipes qui se qualifient pour le tournoi de play-in mais qui n’atteignent pas les playoffs seront incluses dans la loterie de repêchage de la NBA. Vous pouvez trouver les cotes complètes pour chaque place à la loterie à Tankathon.

Quand commence le tournoi de play-in NBA?

Le tournoi de play-in débute le 18 mai et se termine le 21 mai. Voici le programme complet.

Quand commencent les éliminatoires de la NBA 2021?

Les éliminatoires commencent le 22 mai. Le 7e match de la finale NBA 2021 est prévu le 22 juillet, si nécessaire.