Tournoi Everything : ce sans quoi nous ne pouvons pas vivre dans la lutte professionnelle

Lors du dernier spectacle de l’année, Simon Miller se joint à nous pour notre tournoi Everything annuel ! Nous revenons sur la lutte professionnelle en 2021 et décidons de la seule chose sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Les catégories incluent le Retour de l’année (03:05), Pay-per-View de l’année (16:01), Le lutteur féminin de l’année (30:18), et plus encore !

Hôtes : Evan Mack, Flobo Boyce, Jack Farmer, Brian H. Waters

Invité : Simon Miller

Producteur : Brian H. Waters

