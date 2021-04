Tournoi NCAA féminin: comment Stanford, en Arizona, a fait le match de championnat

Le championnat national féminin de la NCAA est fixé et la n ° 1 Stanford affrontera la n ° 3 de l’Arizona dimanche à 18 h HE. Stanford a éliminé la Caroline du Sud n ° 1 dans un match qui s’est soldé par le buzzer final, tandis que l’Arizona semblait gérer le n ° 1 UConn avec facilité. Dès le premier jeu, l’Arizona avait le dessus et UConn n’a jamais pu récupérer.

À ce stade, cela a été une longue saison pleine de hauts et de bas alors que les équipes ont travaillé pour naviguer pendant une pandémie. Des tests supplémentaires aux précautions de sécurité supplémentaires lors des voyages, en passant par la tenue du tournoi dans une bulle, les équipes ont dû surmonter diverses formes d’adversité. Pourtant, seuls deux ont atteint le match final.

Plongeons-nous dans les saisons de Stanford et de l’Arizona pour voir comment ils se sont rendus au match de championnat national.

Saison régulière de Stanford

La saison régulière de Stanford était tout sauf typique. Au cours d’une année de navigation pendant une pandémie, personne ne s’attendait à ce que ce soit une course en douceur, mais je doute que quiconque s’attende à ce que ce soit aussi rocheux. Le premier jour d’entraînement a eu lieu le 16 octobre pour le Cardinal et le 25 novembre, leur premier match de la saison a eu lieu contre Cal Poly au pavillon Maples. Le Cardinal a gagné 108-40. Excité et prêt à commencer à préparer le prochain match, les choses ont soudainement changé.

Le comté de Santa Clara a publié de nouvelles ordonnances de santé et de sécurité qui interdiraient tous les sports de contact jusqu’au 21 décembre au moins. Avec les nouvelles directives en place, les cardinaux ont pris la route, et ils ne savaient pas qu’ils seraient loin de chez eux pendant 63 jours. De la salle de gym à la salle de gym, d’hôtel à hôtel, le Cardinal a pratiqué dans les installations du lycée et a suivi des cours virtuels dans des fenêtres étroites avant la pratique. Ce n’était pas une situation idéale, et pourtant ils ont continué à gagner.

Photo par Carmen Mandato / .

Après un match contre l’Arizona State le 3 janvier, le personnel de Stanford a été informé que les joueurs de l’Arizona State avaient été testés positifs. Malheureusement, trois membres de leur équipe ont été jugés à haut risque en raison de contacts étroits. Ils ont été séparés en quarantaine tandis que le reste de l’équipe a affronté une équipe talentueuse des Oregon Ducks. Stanford a gagné, mais à peine trois matchs plus tard, ils ont subi leur première défaite contre le Colorado, puis leur deuxième contre UCLA lors de matchs consécutifs.

C’était le 22 janvier et ils étaient sur la route depuis près de deux mois à ce stade. Pourtant, ils se sont ralliés et ont rebondi après ces deux pertes. Finalement, ils ont pu jouer à nouveau au Pavillon Maples pour la première fois depuis le 25 novembre le 5 février. Ils ont joué contre le Colorado, qu’ils ont battu 62-54.

Photo de Justin Tafoya via .

Post-saison des cardinaux

À l’approche des séries éliminatoires, les Cardinals ne pouvaient pas perdre. Dans le tournoi de conférence Pac-12, ils ont dominé, battant leurs adversaires par une moyenne de 32,6 points. Dans le tournoi de la NCAA, ils ont continué à battre leurs adversaires à deux chiffres avec une moyenne de 24 points de marge de victoire jusqu’à ce qu’ils rencontrent la Caroline du Sud dans le Final Four. Là, ils se sont faufilés devant les Gamecocks avec une victoire d’un point à couper le souffle.

Après une saison entière passée à traverser l’adversité, à rester flexible et à trouver des moyens de continuer, le Cardinal a atteint le dernier arrêt, le match de championnat. Ici, ils espèrent remporter leur premier championnat en 29 ans et mettre un cap sur une saison que personne n’aurait pu prédire.

Saison régulière de l’Arizona

Au début de la saison, l’entraîneur-chef Adia Barnes a entamé sa cinquième année avec les Wildcats, a choisi la deuxième place du classement pré-saison Pac-12 seulement derrière Stanford.

Contrairement à Stanford, les Wildcats n’ont pas eu à vivre sur la route pendant une période prolongée, mais ils ont enduré les douleurs croissantes liées à la navigation de cette année et de cette saison de pandémie.

En janvier, l’équipe a été contrainte à une période de quarantaine déroutante et effrayante. Un membre du parti Wildcat a été testé positif le 23 janvier, et cela a tout arrêté. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un joueur, la recherche des contacts a révélé que le personnel d’entraîneurs présentait un risque élevé.

Le 24 janvier, l’équipe devait jouer au Colorado, mais le match a été reporté, de même que les trois suivants. En partie, les annulations de jeux étaient dues à des directives de santé et de sécurité variables dans chaque État. Alors que l’Arizona exigeait une quarantaine de sept jours, la Californie en exigeait 10.

Pendant le temps que les entraîneurs devaient passer en quarantaine de leur équipe, les dames étaient toujours autorisées à soulever et à s’entraîner, mais tout cela sans les conseils du personnel d’entraîneurs. Aussi stressante que soit la situation, Barnes a déclaré qu’elle était utile à d’autres égards:

« … Je pense que c’était le moment pour nos joueurs de se reposer, mentalement et physiquement. »

À l’avenir, l’Arizona a pu terminer la saison avec une fiche de 15-4, se classant troisième tête de série du tournoi de la NCAA.

Tournoi NCAA de l’Arizona

Tout au long du tournoi, l’Arizona n’a pas géré sa compétition avec facilité, mais au lieu de cela, ils ont étonné une grande partie du monde du basket-ball en effectuant des courses et en clôturant les matchs alors qu’ils se dirigeaient vers le match de championnat national.

L’Arizona a dépassé le n ° 14 Stoney Brook au premier tour et a dépassé le n ° 11 BYU par seulement six points. Puis vint le défi de battre une graine supérieure. L’Arizona a rencontré le Texas A&M n ° 2 dans le Sweet 16 après que les Aggies aient remporté une victoire battante contre l’Iowa State. Ils ont éliminé les Aggies dans une victoire passionnante de 74-59 points et sont passés à leur prochain test, Indiana.

L’Indiana n ° 4, comme l’Arizona, faisait l’histoire de l’école. C’était aussi leur première fois dans l’Elite Eight. Mais avec l’aide de la performance de 33 points d’Aari McDonald, l’Arizona a pu obtenir son ticket pour son premier Final Four.

C’est dans le Final Four que les Wildcats ont rencontré UConn. Ils affrontaient une équipe de Husky jeune mais talentueuse, et l’équipe d’Adia Barnes n’a pas reculé. Dès le saut, l’Arizona contrôlait le jeu. Ils ont non seulement donné une défaite à UConn, mais ils leur ont donné leur plus gros déficit de la saison dans le processus.

Tout cela avait conduit au dernier match, le championnat national. Le n ° 1 du classement général Stanford affrontera le n ° 3 de l’Arizona pour la troisième fois cette saison. Les Cardinals ont une fiche de 2-0 contre l’Arizona, les battant par 27 et 14 dans ces matchs respectifs.

Bien que ces statistiques puissent sembler que Stanford pourrait repartir avec celle-ci, une chose que j’ai apprise en regardant l’Arizona jouer à travers ce tournoi est de ne jamais les compter. Une équipe à l’aube de l’histoire est toujours dangereuse. Ce devrait être un bon match, un pour les livres d’histoire, et vous ne voudrez pas le manquer.