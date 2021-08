Tours gratuits Coin Master et liens quotidiens pour les tours, les pièces et plus encore

in

Par Josh Broadwell

13 août 2021 17:23 GMT

Tours gratuits de Coin Master sont le meilleur moyen de continuer à jouer à Coin Master sans avoir à attendre toute la journée.

Moon Active publie des liens pour de nouveaux tours et plus chaque jour, et vous voudrez agir rapidement. Chaque lien expire après un court laps de temps.

Tours gratuits de Coin Master | A quoi servent les tours gratuits

Les tours vous permettent de continuer à jouer à Coin Master sans attendre de longues périodes ni dépenser de l’argent réel (ce que nous ne recommandons jamais de faire). Vous utiliserez des tours pour restaurer ou construire votre base, attaquer des ennemis et généralement tout ce qui vous aidera à progresser dans Coin Master.

Tours gratuits de Coin Master | Comment obtenir des tours gratuits

Vous obtiendrez 40 tours gratuits chaque fois que vous invitez un ami sur Facebook et qu’il joue au jeu. Les amis peuvent également s’offrir des tours sans les perdre, donc l’échange de tours est une bonne stratégie si vous connaissez plusieurs autres personnes jouant à Coin Master.

Enfin, Coin Master vous offre des tours gratuits toutes les heures environ dans le jeu. C’est juste une poignée, et compte tenu des exigences de temps, ce n’est pas le moyen le plus pratique d’obtenir des tours gratuits. Tout est utile, mais le meilleur moyen d’obtenir des tours gratuits consiste à utiliser des liens quotidiens.

L’équipe Coin Master publie un ensemble de liens chaque jour que vous pouvez suivre pour gagner des tours gratuits, des pièces et plus encore. Ceux-ci expirent au bout de trois jours, il est donc préférable d’activer les liens dès que vous les trouvez.

Tours gratuits de Coin Master | Liens quotidiens Coin Master

Ce sont les liens de rotation gratuits actifs dans Coin Master. Nous les tiendrons au courant, car chaque lien expire trois jours après sa mise en ligne.

13 août

12 août

11 août

10 août

