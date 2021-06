Tous ces accessoires PlayStation indispensables coûtent moins de 25 $ le Prime Day

in

Prime Day propose des offres sur presque tout ce que vous pouvez imaginer, y compris certains des meilleurs accessoires PS4 et PS5. Vous recherchez des pavés de discussion ? Bornes de recharge ? Peut-être des remplacements de sticks analogiques ? Vous êtes sûr de trouver quelque chose pour répondre à vos besoins sur un budget. Ce ne sont peut-être pas des accessoires de marque bien connus, mais ils peuvent tout aussi bien faire le travail.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres que nous avons trouvées pour moins de 25 $. Si vous cherchez à dépenser un peu plus d’argent, nous avons également quelques suggestions pour d’autres offres d’accessoires PS5 qui pourraient vous intéresser.

Station de recharge Eumspo DualSense | 8 $ de rabais sur Amazon

Vous ne voulez pas dépenser 30 $ sur la borne de recharge officielle de Sony mais vous aimez le design ? Vous pouvez obtenir le modèle d’Eumspo. Il a presque exactement la même apparence et comporte des indicateurs LED pratiques à l’avant pour que vous sachiez quel contrôleur est chargé. Il suffit de le brancher via USB et votre contrôleur devrait être rechargé en 2 heures.

23 $ sur Amazon

Support de refroidissement PS4 | 5 $ de rabais sur Amazon

C’est indéniable, la PS4 peut devenir chaude. C’est une blague courante que son ventilateur peut ressembler à un moteur à réaction qui décolle, donc beaucoup de gens ont commencé à acheter des stations de refroidissement pour cela. Celui-ci fait également office de station de charge DualShock et est livré avec des emplacements pour stocker jusqu’à 12 jeux physiques.

22 $ ​​sur Amazon

Casque de jeu Bengoo G9000 | 30 $ de rabais sur Amazon

Si ce n’est pas une marque que les gens ne connaissent pas tout de suite comme Razer ou Astro, certaines personnes ne lui font pas confiance, et c’est juste. Mais si vous cherchez vraiment à économiser de l’argent, vous regarderez en dehors de votre zone de confort. Ce casque a quatre étoiles et demie sur près de 70 000 notes sur Amazon, et il est compatible avec une variété de plates-formes.

20 $ sur Amazon

Station de charge Beboncool DualShock | 4 $ de rabais sur Amazon

Si vous n’avez pas encore de PS5, vous voudrez probablement envisager une station de charge DualShock pour votre PS4. Ces contrôleurs ont une autonomie notoirement courte, et cette station de charge peut en charger jusqu’à deux à la fois, avec des indicateurs LED faciles à lire. Chargez complètement vos contrôleurs DualShock en moins de deux heures.

11 $ sur Amazon

Pavé de chat DualShock 4 | 5 $ de rabais sur Amazon

Alors que le jeu devient plus social que jamais, nous avons besoin de moyens plus faciles de communiquer avec nos amis. Le chat vocal n’est pas toujours une option, et c’est à ce moment-là que vous aurez besoin d’un chatpad décent pour attacher un clavier miniature à votre contrôleur. Cela aide également lorsque vous parcourez le PlayStation Store ou les sections multimédia, car le clavier numérique intégré peut être difficile à utiliser avec un contrôleur.

22 $ ​​sur Amazon

Manettes de manette PS4 et PS5 | 7 $ de rabais sur Amazon

Vous n’êtes pas fan des sticks analogiques de votre manette ? Vous pouvez soit vous procurer des poignées de manette, soit les remplacer entièrement (à vos risques et périls, bien sûr). Ces manettes sont conçues pour une meilleure adhérence et un meilleur confort avec du caoutchouc antidérapant, et leur conception concave est conçue pour réduire la fatigue.

15 $ sur Amazon