Tous ces jeux sympas que vous pensiez déjà être sur PS4 arrivent sur PS4

En règle générale, les grandes entreprises regroupent leurs annonces. C’est peut-être par le biais d’une vitrine numérique ou de la publication d’un communiqué de presse. En ces temps très anciens et sans précédent, cela pourrait même impliquer de mélanger des centaines de personnes dans un auditorium où elles pourraient apercevoir Keanu Reeves. Aujourd’hui, Sony a utilisé une méthode différente, en laissant tomber une série d’annonces via un flux goutte à goutte à combustion lente sur ses canaux de médias sociaux, garantissant essentiellement que les journalistes de jeux du monde entier resteraient collés au [at sign]pages PlayStation pendant plusieurs heures. Merci les gars. Bon temps. Voici tout ce qui a été annoncé.

Oxenfree II arrive sur PlayStation.

Oxenfree II: Lost Signals, la suite du célèbre jeu d’aventure narratif de 2016, arrive sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Auparavant, il n’était confirmé que pour Switch et PC. Pas encore de date de sortie.

Axiom Verge 2 comportera un mécanisme de changement de dimension.

Comme Titanfall 2, Dishonored 2, Sayonara Wild Hearts et bien d’autres, Axiom Verge 2 proposera un mécanisme qui vous permettra de passer instantanément d’une version à l’autre du même niveau. En d’autres termes, changement de dimension ! Je suis un énorme drageon pour ce genre de chose, alors ce jeu est soudainement monté en flèche sur mon radar.

Le jeu d’artisanat Wytchwood sort cet automne.

Wytchwood, sans affiliation avec la compagnie de sirop d’érable, est un jeu d’artisanat offrant des visuels confortables dans le style de The Wild at Heart de cette année. Le tout sent vraiment le hygge automnal. Il sera disponible sur PC, PS4 et PS5 cet automne.

PlatinumGames fait une suite à Terra Cresta et Moon Cresta.

Il s’appelle Sol Cresta, et oui, c’est vraiment la suite d’un jeu de 1985 et ressemble aussi à un jeu de cette époque. PlatinumGames n’a pas partagé de date de sortie, mais quand il sortira finalement, il le fera sur PC, Switch et PS4.

Une courte randonnée arrive sur PlayStation.

Le jeu d’exploration Twee A Short Hike est disponible sur Switch et PC depuis un certain temps. Plus tard cette année, il arrivera également sur PS4, bien qu’à une date non précisée. Beaucoup de ceux qui ont joué chantent ses louanges, mais je ne l’ai pas encore vérifié. C’est peut-être alors le moment…

Charogne aussi.

Carrion, un jeu d’horreur à défilement horizontal dans lequel vous incarnez un monstre vorace et dévoreur d’humains, arrivera également sur PS4 plus tard cette année à une date non précisée. Il n’était auparavant disponible que sur Switch, PC et Xbox One. John Walker de Kotaku en a pris un coup.

Oui, Hades arrive toujours sur PS4 et PS5.

Le roguelike divin de Supergiant sera lancé sur les consoles PlayStation et Xbox la semaine prochaine, comme annoncé précédemment. L’annonce d’aujourd’hui s’accompagne d’un article de blog rétrospectif écrit par Greg Kasavin, qui réfléchit souvent à ce sujet. Si vous aimez le jeu, c’est une bonne lecture. Si non, eh bien, attendez ce que vous n’êtes pas dans Hadès ?!