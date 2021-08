Tous ces nouveaux emojis arrivent sur WhatsApp : cœur bandé, en feu, femme à barbe et bien plus encore | La technologie

Les amateurs d’émoticônes ont de la chance car un nouvel envoi arrive sur WhatsApp qui améliorera la présence d’émojis inclusifs ainsi que plus d’options pour représenter l’état de notre cœur après notre dernière relation.

Il y a toute une génération qui communique à travers les émoticônes, autant que cela puisse nous surprendre, et il suffit de jeter un œil aux emojis que chacun utilise pour connaître son âge… du moins disent les experts en communication qui étudient déjà ses implications dans tous les domaines.

C’est pourquoi, depuis plusieurs années, existe une association à but non lucratif qui se consacre à superviser la création d’émoticônes, afin qu’elles évoluent avec la société et d’être juste et inclusif, tout comme le langage devrait l’être.

Et en ce sens, ils ont lancé de nouvelles émoticônes qui arriveront sur WhatsApp, qui arriveront dans le programme bêta de l’application, en particulier la version 2.21.16.10.

📲 iOS 14.5 est maintenant disponible avec ces nouveaux emojis https://t.co/Z9Tr0ZfMKp pic.twitter.com/ug5S0pwYwq – Emojipedia (@Emojipedia) 26 avril 2021

Bien que ces emojis aient été présentés il y a quelques mois, il a été maintenant que WhatsApp a décidé de les intégrer dans son application, car comme vous le savez, ce sont les applications qui approuvent les émoticônes qui feront partie de leur répertoire.

Dans ce nouveau lot d’emojis, ceux qui ressortent le plus sont le coeur en feu et le coeur bandé, parfait pour illustrer comment s’est passée notre dernière aventure sentimentale (espérons-le tous les cœurs en feu, dans le bon sens).

On ne peut pas non plus ignorer l’émoticône de la femme à la barbe, une émoticône que de divers secteurs réclamaient parce qu’une minorité n’était pas représentée dans ce langage visuel (les armes oui, les femmes à barbe non).

Dernier nous avons le visage étourdi, le visage enfumé, le visage soupirant soulagé et le grand nombre d’options pour représenter les couples, sexes mixtes, couleur de peau et poils du visage.

Si ces emojis nous apparaissent toujours, rappelez-vous qu’ils sont actuellement en version bêta, donc devrait nous atteindre tous dans les prochaines semaines, les délais habituels qui s’écoulent entre les bêtas sont publiés et ils deviennent officiels.