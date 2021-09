Tous ceux que je connais ont démissionné. Sauf moi.

Il est 3 heures du matin et je cherche une arme. Pas n’importe quelle arme, mais une arme de poing principale qui tire des balles vibrantes d’une énergie de cristal sombre qui ne tombe que du travail de compétition saisonnier de Destiny 2 connu sous le nom de Iron Banner. L’arme s’appelle Peacebond, l’un des premiers candidats à la meilleure nouvelle arme de poing du jeu et dont j’ai passé des heures à essayer de trouver une bonne version. Je n’avais pas prévu de tirer sur des inconnus toute la nuit en attendant qu’un générateur de nombres aléatoires finisse par cracher la bonne combinaison de codes de jeu, mais j’étais là, alerte et concentré sur le dernier objectif que Destiny m’avait proposé.

Je n’ai pas eu l’arme. Je ne le fais presque jamais. Mais je reviens quand même. Des millions d’autres aussi. Sept ans après un cycle de développement de jeu tumultueux qui a conduit à un lancement décevant, Destiny fait maintenant l’envie de tant de futurs concurrents de services en direct, de BioWare’s Anthem à Marvel’s Avengers, qui a essayé en vain de reproduire sa formule torturée mais exaltante pour faire de la poésie hors des machines à sous.

Les jeux sont pleins de contradictions, Destiny plus que la plupart, surtout en tant que l’un des jeux originaux en tant que service (GaaS). Les jeux sont traditionnellement censés se terminer, mais un GaaS peut durer éternellement. Destiny ne veut pas de bonnes ventes le premier jour et un score métacritique élevé. Il veut être le seul jeu auquel vous jouez. Ou du moins celui que vous jouez le plus. Il y parvient en se penchant sur l’impénétrable : tombeaux de traditions denses, énigmes ésotériques et systèmes d’équipement obtus. Une partie de l’attrait durable de Destiny est que son présent se sent toujours éclipsé par son potentiel, et donc ses meilleurs jours sont toujours à venir. Et d’une manière ou d’une autre, cela a fonctionné. Même lorsque je ne veux pas continuer à jouer à Destiny, il me revient d’une manière ou d’une autre.

Pour mettre en perspective le chemin parcouru par Destiny, regardons quelques chiffres. La série s’étend sur deux jeux et cinq extensions annuelles. Destiny 2 en est maintenant à sa 15e saison. Il culmine régulièrement à plus de 100 000 joueurs simultanés sur Steam seul. Il y a des milliers d’entrées de lore et des centaines d’armes à feu. Destiny n’avait pas d’émoticônes quand il a commencé. Maintenant, il existe 477 façons différentes de narguer, de célébrer et de meme. Trois autres extensions massives sont prévues dans les années à venir, après quoi Bungie aura réalisé son plan sur 10 ans, que je considérais au moment où il a été annoncé comme le summum des conneries de marketing de jeux vidéo. À quel point je me suis trompé.

Illustration : Bungie / Jesse van Dijk

Là où le jeu passait des mois sans mises à jour significatives, Bungie a réussi à partitionner le nouveau contenu et les correctifs de sorte que presque chaque semaine apporte quelque chose d’autre à vérifier, une cadence épuisante pour les humains mais une fréquence idéale de génération de trésorerie pour les ignobles. jeu en tant que service. Après des années de coup du lapin cyclique où les joueurs purs et durs passent d’aimer Destiny un mois à le déclarer un “jeu mort” le suivant, on a enfin l’impression que la machinerie du tireur de butin bourdonne en douceur, bien que dans un cadre moins ambitieux que celui initialement prévu. avec.

La production sociale et culturelle qui alimente les autres MMO reste principalement accessoire à Destiny, où tout ce qui n’est pas une arme à feu ou qui ne peut pas être tué avec un est généralement hors de propos. Mais de la même manière, presque aucun autre jeu de tir à la première personne n’a réussi à créer un monde aussi luxueux que celui de Bungie. On se demande ce que le studio pourrait accomplir s’il s’essayait à un jeu de tir RPG coopératif plus conventionnel sans toutes les conneries de microtransaction. Ce serait peut-être un prétendant au jeu de l’année, mais probablement pas celui dont nous parlerions encore.

“Destiny 2 exige encore maladroitement que vous deveniez un” joueur “”, a écrit l’ancien rédacteur en chef d’AV Club Clayton Purdom lorsque la suite est sortie pour la première fois.

Cela a toujours été l’une des tensions fondamentales au cœur du désordre de Destiny et, peut-être, l’une des clés de sa longévité. Vous pouvez y tremper quelques heures ou y consacrer toute votre vie, mais il n’y a pas moyen d’y entrer, de mener la campagne à une conclusion satisfaisante, puis de passer à autre chose, surtout pas ces jours-ci.

Au début, quand Destiny avait plus en commun avec Halo, on avait l’impression que vous pouviez le jouer comme un RPG coopératif et que le “jeu final” n’était qu’un tour supplémentaire pour ceux qui étaient trop amoureux de reposer leurs contrôleurs. . C’était dur comme l’enfer, mais seulement si vous vouliez faire le raid. Et si tu ne le faisais pas, il n’y avait rien d’autre à faire, alors tu partais. Et de nombreux joueurs sont partis.

Destiny 2 a changé cela en partie en ajoutant des couches plus denses à décoller – plus de choses à personnaliser et d’endroits à explorer même pour ceux qui ne voulaient pas sauter sur un micro et se faire crier dessus pour être nouveau dans la mécanique ésotérique du dernier activité de fin de jeu. Le modèle saisonnier le plus récent du jeu, emprunté à d’autres succès en direct comme Rainbow Six Siege et Fortnite, a rendu le jeu encore plus diffus.

Image: Bungie / Dorje Bellbrook

De nouvelles missions sont distribuées chaque semaine. Après les avoir terminés, les joueurs sont encouragés à effectuer la même demi-douzaine d’autres activités existantes pour acquérir un butin spécifique et remplir leurs indicateurs de progression associés. Puis rien. La progression dans certaines parties du jeu est limitée jusqu’à la prochaine réinitialisation. À un moment donné, Bungie doit vous interrompre, vous avez donc assez faim pour revenir la prochaine fois plutôt que de vous laisser vous gaver jusqu’à ce que vous ayez juré de ne plus jouer pendant des mois ou des années.

Tout cela pour dire que la mouture de Destiny est plus accessible que jamais, même si le reste s’est embourbé dans une série de menus, de systèmes et de rituels sur mesure qui rendent intimidant d’essayer de comprendre. J’ai finalement convaincu des amis d’essayer à nouveau Destiny avec moi plus tôt cette année après qu’ils aient déjà promis de ne jamais revenir. Ce n’étaient pas les premières personnes, ni les dernières, à qui j’ai proposé d’acheter des extensions et des laissez-passer saisonniers. L’un s’est finalement rendu compte qu’il n’avait pas le temps tandis que l’autre l’a désinstallé par impulsion une nuit après avoir vu combien d’heures s’étaient écoulées avec peu de résultats. Mais pour chaque cas comme celui-ci, il y a une personne comme moi qui cherche des excuses pour revenir.

Destiny a vu trois administrations présidentielles américaines, s’étendant sur trois générations de consoles et a réussi à être ajouté au client Activision Blizzard Battle.net, puis supprimé après que Bungie a finalement rompu les liens avec l’éditeur en 2019. Il est resté aussi longtemps en partie en s’adaptant et en s’améliorant. C’est une autre façon de dire que le Destiny, qui a été lancé lorsque le président Obama a ré-envahi l’Irak pour combattre ISIS, est très différent de celui qui bat encore.

Image : Bungie / Sung Choi

Image : Bungie / Juan Pablo

Image : Bungie / Ryan Gitter

Image : Bungie Dorje Bellbrook

Une brève liste de certaines choses qui ont changé au fil des ans :

Le butin légendaire ne se transforme plus aléatoirement en ordure. Le système de mise à niveau est devenu plus simple. Le système de mise à niveau est devenu plus compliqué. L’infusion d’engrenage a remplacé les cristaux d’engrenage. La reforge des armes a été ajoutée. La reforge d’armes a été enlevée. Peter Dinklage a été remplacé par Nolan North. Les rouleaux d’avantages aléatoires ont disparu. Les rouleaux d’avantages aléatoires sont revenus. Une boutique de microtransaction a été ajoutée. Les shaders sont devenus des consommables. Les shaders sont redevenus non consommables. Cayde-6 est mort. Des mods d’armure ont été ajoutés. Les mods d’armure ont été complètement remaniés. Le destin est arrivé sur Steam. Trials of Osiris est parti. Trials of Osiris est revenu. Le jeu est devenu free-to-play (en quelque sorte). La Lune est partie. La Lune est revenue. Un abonnement de saison a été ajouté. Un tas d’armes étaient au coucher du soleil. Un tas d’entre elles ont ensuite été désactivées. La transmogrification est enfin une chose. L’équipement du vendeur est parti. L’équipement du vendeur est revenu. Il n’y a plus d’armes et de missions exclusives à la console, mais il y a un jeu croisé complet.

« Comment va Destiny en ce moment ? » est une question que je reçois souvent, et je ne sais jamais comment y répondre. C’est comme si on lui demandait comment se passe le service au volant de Wendy’s à 1 heure du matin un samedi. S’il vous arrive de vous retrouver dans l’un d’eux, cela peut être une expérience incroyablement satisfaisante. Vous pourriez même vous faire des amis en cours de route. Et vous oublierez probablement ce pour quoi vous êtes venu à mi-chemin.

« Est-ce qu’ils l’ont déjà réparé ? » en est un autre. Je pourrais me lancer dans une brève dissertation sur la méta actuelle des armes à feu du jeu, expliquer la philosophie derrière le rééquilibrage des sous-classes le plus récent de Bungie et discuter des points les plus fins de la mouture des artefacts saisonniers. “Le bac à sable est dans un très bon endroit en ce moment”, pourrais-je leur dire sagement, un sentiment avec un astérisque de la taille d’un ogre de la Ruche fusionné. Ils le savent – ​​peuvent le sentir à la moindre de mes hésitations – et se mettent à rouler des yeux.

Image: Bungie / Dorje Bellbrook

Ils savent que s’ils veulent entrer dans le sanctuaire intérieur de Destiny, ils devront d’abord consacrer des heures de leur vie chaque semaine pendant des mois au service communautaire. Et ils savent que même lorsqu’ils seront enfin à l’intérieur, ils devront continuer à se connecter ou risquer de faire défaut. S’ils font une pause, ils reviendront en grande partie au même jeu, mais avec tout un peu à sa place et un personnage qui s’est flétri en l’absence d’une mouture constante.

C’est pourquoi presque tous ceux que je connais qui ont commencé à jouer à Destiny ont finalement abandonné. Dans certains cas, ils ont dépassé le jeu. Dans d’autres, cela les a dépassés. On s’est simplement lassé que j’aie du mal à répondre, rapidement et avec simplicité, aux questions les plus anodines telles que « Que dois-je faire ensuite dans le jeu ? » Et comme un day-trader vieillissant de Wall Street prêt à laisser la course aux rats derrière, ces gens se retirent dans une vie tranquille de pique-niques en famille, de soirées entre amis et de faire tout ce qui n’implique pas des excursions régulières de six personnes à une station spatiale en orbite autour de la deuxième lune de Jupiter pour faire exploser Taniks pour la 239e fois.

Alors pourquoi suis-je toujours là, marchant jusqu’à la station spatiale à des heures étranges, envoyant des captures d’écran de mon butin mal préparé à des amis comme des cartes postales d’un pèlerinage hebdomadaire à Atlantic City ? J’aimerais dire que c’est parce que Destiny est juste un très bon jeu. J’adore le tir. J’adore la glisse. Regarder un filet de fumée quitter le torse d’un extraterrestre alors qu’il rend son fantôme après que je l’ai fait éclater dans la tête est toujours l’une des choses les plus satisfaisantes sur le plan mécanique que j’ai jamais faites dans un jeu. Et les vues, mon dieu, les vues. Je rêverai toujours de la Cité des Rêves. Toutes ces choses étaient vraies le jour de la sortie de Destiny, et elles le sont toujours maintenant.

Il se passe beaucoup de choses en sept ans, cependant, et ce qui m’a fait revenir plus que toute autre chose, c’est la délicatesse avec laquelle Destiny a réussi à s’insérer dans ma vie là où j’en avais le plus besoin. Je ne continue pas à jouer parce que ça grandit, change et évolue. Je continue d’y jouer car il est familier et s’adapte aussi confortablement qu’une vieille paire de baskets. Quand mon partenaire et moi nous sommes remis ensemble, j’ai joué à Destiny. Alors que je perdais la tête dans un travail de bureau écrasant, je rentrais chez moi entre les pauses pour ne jouer que 15 minutes de plus à Destiny. Quand nous avons acheté une maison, j’y ai joué à Destiny. Quand nous avons eu un enfant, j’ai joué à Destiny pendant qu’il faisait la sieste sur mon épaule. Quand rien d’autre dans ma vie ne fonctionne, je joue à Destiny. Quand ça marche très bien, je joue aussi à Destiny.

Ce n’est plus un jeu en tant que tel. Pour moi, du moins, il s’est métamorphosé en autre chose, s’est greffé sur mon être comme un membre fantôme inversé. C’est un jeu vivant, et pour le meilleur ou pour le pire, il continuera à vivre en moi. Et ce n’est certainement pas quelque chose que je pensais qu’un jeu pouvait faire avant de commencer à jouer à Destiny.