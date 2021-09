Tous contre le Barça en Euroligue 2021-22

28/09/2021 à 21:11 CEST

Le Barça de Sarunas Jasikevicius fait partie des principales équipes à remporter l’Euroligue tant attendue qui a dégénéré en finale de Cologne (81-86). La meilleure compétition européenne démarre ce jeudi avec un duel de vertige avec le Madrid renouvelé qui reçoit le champion de l’Euroligue.

Une équipe du Barça qui a changé quelques morceaux bien qu’ils les aient remplacés au goût de l’entraîneur dans le but de remporter enfin le grand titre européenne, qui serait la troisième dans les vitrines Blaugrana. Et c’est qu’après la longue étape à travers le désert européen, avec l’arrivée du Lituanien, tout a changé l’année dernière.

Maintenant, la demande des supporters Blaugrana est maximale après avoir atteint la finale l’année dernière grâce à leur capacité défensive (73,7 points encaissés, le meilleur). Tout le monde, y compris les équipes de l’Euroligue, reconnaît que le Barça sera l’un des grands candidats au triomphe final à Berlin, mais pas la tête de série.

Pour faire la difference

Malgré le fait que l’entraîneur du Barça assure que « tout repart de zéro & rdquor; et c’est une réalité, Personne n’est au courant que ce Barça, avec Nikola Mirotic à la barre et avec des joueurs qui font la différence comme Nick Calathes, Corey Higgins ou Brandon Davies, est conçu pour remporter le titre continental maximum.

Bien que comme toujours, ce que la logique dicte peut toujours exploser, sous la forme de défaites inattendues ou de blessures malheureuses, ce qui peut tordre le chemin. Ce Barça, vu la campagne précédente, est de nouveau attendu en Final Four et avec des options claires pour le titre.

Depuis lors, les adversaires qui optent pour ce titre en auront, à commencer par le champion qui, contre toute attente, a réussi à conserver ses deux grandes stars, Shane Larkin et Vasilije Micic, quand on pensait que ce dernier allait faire le grand saut en NBA.

Anadolu, avec le Barça

Mais finalement ce n’est pas arrivé et L’équipe d’Ataman est présentée à la nouvelle campagne avec seulement le départ de Sertac Sanli, précisément au Barça et ils ont fait venir le jeune pivot de 21 ans, Filip Petrusev, meilleur buteur de la dernière Ligue Adriatique.

Mais ce ne sera pas le seul rival redoutable. Des équipes comme Armani Jeans qui étaient déjà en Final Four ainsi que le CSKA sont une nouvelle fois présentés comme de sérieux candidats au titre. bien qu’il n’ait pas atteint la finale.

Et que dire de Le Real Madrid qui a failli surprendre le champion lui-même dans une série de quarts de finale à cinq matchs, et cela aussi a retouché son équipe avec plus de puissance intérieure, avec Yabusele et jeu extérieur avec Heurtel, Hanga et Williams-Goss.

Plus de chaleur dans les tribunes

Compétition européenne commencera avec des spectateurs dans les tribunes, une excellente nouvelle et qui devrait encore compliquer la route vers le Final Four car remporter des victoires sur des pistes complètement bondées et avec le public contre ce ne sera pas facile pour aucune équipe non plus.

La vérité est qu’une passionnante Euroligue 2021-22 commence où tout semble revenir à la normale si la pandémie ne cherche pas à nouveau d’importance que personne ne veut plus lui donner et pour quoi le grand bénéficiaire est le sport professionnel pour qu’il retrouve sa splendeur avec les supporters dans les tribunes comme dans les autres compétitions.