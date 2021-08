Tous contre Roglic dans la Vuelta

08/12/2021 à 20:26 CEST

A 3 heures de l’après-midi, il n’y a plus de cycliste dans les rues de Burgos. En fait il n’y a pas d’âme, à pied ou à vélo. Il souffle un air qui brûle presque le visage. Vous transpirez même sous la climatisation. Et tous, tous les 184 coureurs qui participeront à la Vuelta, qui commence demain sous les escaliers de la célèbre cathédrale de la ville castillane, sont abrités dans leurs hôtels, allongés dans leur lit et vérifiant leurs ordinateurs pour les secrets, les pièges, les hauts , des bas et même s’il est possible de trouver une ombre sur le satellite Google Maps dans la province de Burgos où la course se déroulera jusqu’à mardi prochain.

Jusqu’au 5 septembre, et non à Madrid, où la course ne passe pas cette année, mais à Saint-Jacques-de-Compostelle, devant une autre cathédrale, la Vuelta s’emparera du Tour, sans son vainqueur, Tadej pogacar, fatigué en ce moment de l’année après l’épopée du Tour. Mais avec un compatriote comme grand favori, le même qui a remporté la manche espagnole lors des deux dernières éditions : Primoz Roglic, avec la médaille d’or du contre-la-montre olympique presque suspendue au cou, mais avec le doute de savoir comment il sera au second plan avant trois semaines (généralement il souffre toujours dans la dernière) après la chute qui l’a obligé à descendre le Tour et quitter la carrière pratiquement donnée à Pogacar.

Il va de Burgos à Santiago, en passant par les deux Castilles, à travers les territoires valencien, murcien, andalou, d’Estrémadure, cantabrique, asturien et galicien ; sans aucun départ à l’étranger (l’année prochaine la Vuelta partira d’Utrecht) et en essayant l’organisation qu’il y ait autant que possible une étape de plat et le lendemain une étape de montagne pour rassembler la plus grande dureté la semaine dernière, dans les montées asturiennes vers les lacs et le Gamoniteiru.

Mais attention, car le troisième jour, la première ascension apparaît durement, au Picón Blanco de Burgos, terre de landismo, la religion cycliste qui adore Mikel Landa, qui est confiant et croit qu’il continue d’avoir un grand tour sur ses jambes; le grand grimpeur pour lequel ils prieront, car pour une fois la malchance ne les gênera plus. Il arrive après avoir précisément remporté la Vuelta a Burgos et montré des signes d’être complètement remis de la chute brutale qu’il a subie dans le Giro. Landa sera la grande option espagnole pour se battre pour la victoire finale avec la permission de Enric Suite, toujours régulier, mais montrant toujours qu’il lui manque une petite impulsion pour aspirer à quelque chose de plus que le cinquième ou le sixième de 2020 et 2021 sur le Tour.

De Picón Blanco, vous passerez à la montée courte et raide jusqu’au Castell de Cullera, pour ensuite découvrir une montagne appelée Balcón de Alicante, avant de clôturer la première semaine du test à Velefique, où seule la carte vous fait croire que vous êtes en Almería avec un climat beaucoup plus doux. Un panorama dans lequel l’équipe la plus puissante en course sera forcée de se réveiller, un Ineos où l’on pourrait presque dire que jusqu’à quatre coureurs aspireraient à se battre pour la victoire. Et c’est là qu’il apparaît Egan Bernal, le vainqueur du Giro, bien qu’ayant des doutes pour avoir passé le Covid-19, pour ses maux de dos et pour une chute dans la manche de Burgos. “Ce n’était pas la meilleure préparation pour arriver à la Vuelta mais les sensations s’améliorent”, a déclaré hier le cycliste colombien.

Mais dans l’Ineos il n’y a pas de problème car s’il échoue Bernal devoir Richard Carapaz, champion olympique sur route. «Je n’ai pas eu le temps de me reposer, entre le Tour et les Jeux. Nous venons avec Bernal mais il y a d’autres options et vous pouvez gagner Roglic car cette année la course est plus dure qu’en 2020 ». Et s’ils échouent tous les deux, ils doivent Adam Yates déjà Tom Pidcock, le champion olympique de montagne, qui se déplace comme un poisson dans l’eau sur la route.

Ainsi, avec le ventilateur pour surmonter la chaleur orageuse de Burgos, bien qu’avec peu d’espoir que le temps se rafraîchisse sur le chemin de l’Andalousie et de l’Estrémadure, nous devrons attendre les deux grandes étapes asturiennes et l’avant-dernière journée, autour de Vigo et de la Tangles conçu par Óscar Pereiro, un habitant de la région et vainqueur du Tour 2006.

Et surtout que les grimpeurs gardent en tête que Roglic Il a le contre-la-montre initial demain et la finale à Santiago pour commencer à cuire la Vuelta ou retourner l’omelette si nécessaire.