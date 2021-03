Tous dirigés par des démocrates ⋆ .

Toute «fusillade de masse» qui correspond à son agenda politique est rapportée par les médias d’information américains. Cependant, un examen des statistiques sur les tirs de masse révèle que la grande majorité se produit dans les villes contrôlées par les démocrates, y compris celles qui ont des lois strictes sur le contrôle des armes à feu et des «zones sans armes».

Le nombre de fusillades de masse qui ont eu lieu au cours des trois dernières années est stupéfiant. En 2019, il y en avait 424, 612 en 2020 et 105 jusqu’à présent en 2021. Un tir de masse est un événement au cours duquel quatre personnes ou plus sont abattues avec une arme.

Selon une base de données vérifiable appelée Mass Shootings Info, les principales villes pour les fusillades de masse sont les suivantes.

Chicago (53), Philadelphie (28), New York (19), Houston (12) et Baltimore sont les principales villes pour les fusillades de masse (10). Le Parti démocrate contrôle ces deux villes.

La «solution» du Parti démocrate à la hausse des taux de criminalité dans les villes américaines est de blâmer les flics ou de les rejeter carrément. Cela ne fait qu’alimenter une vague de criminalité qui inverse des décennies de tendances à la baisse de la criminalité violente.

Les villes contrôlées par les démocrates ci-dessous sont actuellement témoins d’une augmentation majeure de la criminalité, y compris des fusillades de masse.

Ils ont assassiné un chauffeur d’Uber Eats à Washington. pic.twitter.com/Zz7xOu0Piv – Ian Miles Cheong (@stillgray) 27 mars 2021

