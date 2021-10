Tous disponibles lors de la première séance d’entraînement des U21

in

10/04/2021 à 21:38 CEST

Luis de la Fuente, entraîneur espagnol des moins de 21 ans, avait les 23 joueurs qui composent l’appel pour les matchs contre la Slovaquie et l’Irlande du Nord, se qualifiant pour l’Européen de la catégorie 2023, lors de la première séance d’entraînement à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Ils ont pu arriver à l’heure, bien que plus tard que leurs coéquipiers, les joueurs du Betis Juan Miranda et Rodri Sánchez, qui a subi un retard dans le train qui les conduisait de Séville à Madrid ce lundi.

De la Fuente et son équipe d’entraîneurs ont préparé une session de formation avec un travail tactique depuis le début, en commençant par les notions de pression à la sortie du ballon.

C’était une séance avec peu de charge physique, puisque la plupart des joueurs avaient des minutes ce week-end, même dimanche, surtout Sergio Gómez, qui, Après avoir débuté avec Anderlecht dans la classique belge contre Bruges, il a pris l’avion pour la capitale de l’Espagne.

Au début de l’entraînement, ils ont coïncidé avec les membres de l’équipe espagnole des moins de 18 ans, qui préparent le tournoi des IV Nations, avec les sub-17 de Julen Guerrero et avec Santi Denia, qui a été l’entraîneur de nombreux joueurs qui composent désormais les U21 et qu’il a salués lors de l’échauffement.

L’équipe espagnole des moins de 21 ans, leader de son groupe avec six points sur six possibles, affrontera celle de Slovaquie le 8 octobre (20h45 CEST, -2 GMT) et Irlande du Nord le 12 octobre (20h45), les deux matches au stade La Cartuja de Séville.