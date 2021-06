Tous les adultes invités à réserver un jab car la Journée de la liberté «pourrait être avancée»

TL;DR Google travaille peut-être sur un réseau Find My de type Apple pour les téléphones Android. Avec le « réseau Find My Device », vous aideriez idéalement les autres utilisateurs d’Android à trouver leurs téléphones et vice versa. Le réseau Find My d’Apple est peut-être la communauté d’appareils la plus puissante qui puisse aider à localiser les […] More