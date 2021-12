Tous les agriculteurs quitteront les sites de protestation aux frontières de Delhi d’ici le 15 décembre, SKM se réunira le 15 janvier: Rakesh Tikait

Le SKM a décidé jeudi de suspendre le mouvement contre les lois agricoles et a annoncé que les agriculteurs rentreraient chez eux le 11 décembre après les sites de protestation.

Le leader de l’Union de Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, a déclaré dimanche que tous les agriculteurs, qui organisent des sit-in aux frontières de Delhi contre les lois agricoles désormais abrogées, quitteront les sites de protestation d’ici le 15 décembre. Tikait, qui a été le fer de lance des manifestations, a déclaré que le Samyukt Kisan Morcha tiendra sa prochaine réunion le 15 janvier.

« Tous les agriculteurs quitteront les sites de protestation d’ici le 15 décembre. La prochaine réunion de SKM aura lieu le 15 janvier. Aujourd’hui, je partirai pour un programme de 3 jours à Haryana, Chandigarh et Amritsar pour mettre fin aux manifestations dans ces régions, » il a dit.

Chantant, dansant et acclamant, les agriculteurs sont rentrés samedi de Delhi à bord de leurs chariots tracteurs après avoir démantelé leurs tentes et autres structures à la fin d’un sit-in d’un an contre les lois agricoles du Centre et ont reçu un accueil enthousiaste à les états voisins avec des bonbons, des guirlandes et des pluies de pétales d’avions.

L’émotion était à son comble lorsque les agriculteurs ont exécuté des « ardas » (prières) et « havan » pour remercier le Tout-Puissant et ont commencé leur « marche de la victoire » depuis les sites de protestation de Singhu, Tikri et Ghazipur vers le Pendjab, l’Haryana et l’Uttar Pradesh dans des convois de tracteurs, parés de des fleurs et des lumières colorées et des chants tonitruants de jubilation.

Samedi soir, la plupart des agriculteurs ont nettoyé le site de protestation à la frontière de Singhu, qui s’étend sur 5 à 6 kilomètres, laissant derrière eux quelques tentes. De même, à la frontière de Ghazipur, le processus de démantèlement des abris battait son plein, mais l’un des agriculteurs protestataires a déclaré que le site serait complètement libéré d’ici le 15 décembre.

Le Samyukta Kisan Morcha (SKM), une organisation faîtière de 40 syndicats agricoles, a décidé jeudi de suspendre le mouvement contre les lois agricoles et a annoncé que les agriculteurs rentreraient chez eux le 11 décembre depuis les sites de protestation.

L’annonce est intervenue après que le SKM, qui est le fer de lance du mouvement, ait reçu une lettre signée par le gouvernement central dans laquelle il acceptait de considérer les demandes en attente des agriculteurs, y compris le retrait des affaires contre les agriculteurs et la formation d’un comité sur le prix de soutien minimum (MSP) pour leur récoltes.

