Tous les amiibo que vous pouvez utiliser pour Super Smash Bros.Ultimate sur Nintendo Switch

Super Smash Bros.Ultimate a de nombreux personnages jouables de toute l’histoire de Nintendo avec leur propre look et des mouvements amusants. Avoir un amiibo Super Smash Bros.Ultimate peut vous donner accès à vos favoris, même si vous ne l’avez pas déverrouillé via le jeu ou un DLC.

Une fois scannés, ces amiibo Super Smash Bros.Ultimate entreront dans votre jeu en tant que combattants FP (Figure Player), vous permettant de les entraîner et de les niveler pour devenir plus fort au fur et à mesure que vous jouez avec eux. Ces combattants FP apparaissent et fonctionnent comme leurs homologues standard autrement. Toutes leurs statistiques sont enregistrées dans l’amiibo, et vous pouvez emmener vos combattants dans les jeux des autres afin que vous puissiez les avoir où que vous jouiez.

N’oubliez pas que les combattants sont liés à toutes les versions de leurs figurines amiibo, alors Yarn Yoshi scannera votre jeu comme le ferait un Yoshi ordinaire. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui aiment certaines des variantes d’amiibo les plus savoureuses disponibles.

De nouveaux amiibo Super Smash Bros.Ultimate sont en route!

Bien qu’il existe une large gamme d’amiibo déjà compatibles avec Super Smash Bros.Ultimate, Nintendo en publie de nouveaux pour accompagner certains des combattants qui n’avaient pas encore de modèles disponibles. Ils seront diffusés par vagues, vous devrez donc rester au courant des choses si vous voulez tous les obtenir. Voici tous les amiibo à venir et quand ils seront disponibles. Vous pouvez faire beaucoup avec les amiibo dans Super Smash Bros.Ultimate.

À venir 26/03/2021: Banjo et Kazooie, Byleth et Terry Bogard

Aucune date de sortie annoncée pour le moment: Min Min, Steve, Sephiroth, Pyra & Mythra

Amiibo Super Smash Bros.Ultimate disponible maintenant

Si vous cherchez à récupérer tous les amiibo existants compatibles avec Super Smash Bros.Ultimate, voici une liste complète. Parce qu’ils sont sortis depuis un certain temps maintenant, certains amiibo sont assez rares et peuvent atteindre des prix assez élevés.

Autres amiibo que vous pouvez utiliser dans Super Smash Bros.Ultimate