Tous les appareils Amazon en promotion pour Amazon Prime Day

Amazon Prime Day 2021 est là, et comme d’habitude, certains des produits les plus populaires avec des remises importantes proviennent d’Amazon lui-même. Des tablettes Fire et des sticks de streaming Fire TV aux lecteurs Kindle et aux haut-parleurs Echo, les appareils Amazon en vente ne manquent pas d’ici le mardi 22 juin.

Voici un aperçu des appareils Amazon qui ont des réductions de prix importantes pour Amazon Prime Day 2021.

Tablettes de feu

Les tablettes Fire d’Amazon sont déjà très abordables, mais elles sont encore meilleures pour Prime Day

Clés Fire TV, boîtiers de streaming et téléviseurs intelligents

Le système d’exploitation Fire TV d’Amazon facilite la diffusion de films et d’émissions de télévision à partir de votre téléviseur. Avec les offres Prime Day, elles sont également très abordables.

liseuses Kindle

Les amateurs de livres adorent également les lecteurs Kindle d’Amazon. Prime Day réduit les prix de ces appareils à la baisse.

Echo haut-parleurs intelligents et écrans intelligents

Amazon règne toujours en ce qui concerne les haut-parleurs et les écrans intelligents. Vous pouvez en obtenir un ou plusieurs pour beaucoup moins d’argent pendant le Prime Day.

Clignotant la sécurité de la maison

Vous voulez garder votre maison en sécurité? Amazon Prime Day propose de bonnes affaires sur les caméras de sécurité résidentielles Blink.

Autres appareils Amazon

Halo est la nouvelle plateforme de santé et de bien-être d’Amazon

Amazon propose un certain nombre d’autres appareils avec des remises importantes pendant Amazon Prime Day.