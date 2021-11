Tous les appareils compatibles pour PUBG : nouvel état

BattleGrounds de PlayerUnknown, ou PUBG, a été l’un des premiers titres majeurs de bataille royale à faire son apparition sur la scène du jeu vidéo et a contribué à offrir une nouvelle façon de jouer à des jeux dans le monde. Depuis lors, le monde de PUBG a connu de nombreux changements, le plus récent étant PUBG: New State, un tout nouveau jeu exclusif aux mobiles dans l’univers PUBG.

Avec PUBG: New State qui sort et cherche à faire sensation comme l’un des meilleurs jeux Android sur le marché, les joueurs qui cherchent à plonger dans le jeu peuvent se demander sur quels appareils le jeu fonctionnera. Dans cet esprit, consultez la liste des appareils compatibles pour jouer à PUBG: New State.

Existe-t-il d’autres exigences pour PUBG: New State ?

Il est important de noter que la chose la plus cruciale dont vous aurez besoin pour jouer à PUBG: New State sera une vitesse Internet fiable et rapide ou une connexion stable à votre service téléphonique. Bien qu’il n’y ait pas d’exigences spécifiques de connexion Internet ou téléphonique pour PUBG: New State, il sera toujours très avantageux pour vous de jouer sur une connexion stable afin d’avoir la meilleure expérience possible.

En ce qui concerne les contrôleurs, nous ne savons pas encore si PUBG: New State prend en charge les contrôleurs. Le jeu mobile PUBG avant cela, PUBG Mobile, ne prend pas en charge nativement les contrôleurs sur Android, on ne sait donc pas si New State le fera. Les développeurs ont travaillé dur sur le jeu, prenant en compte les commentaires des participants à divers cycles de test PUBG: New State Alpha.

Préparez-vous à jouer

PUBG : NOUVEL ÉTAT

Jouez au nouveau chapitre PUBG sur une large gamme d’appareils Android.

Les exigences de l’appareil pour PUBG: New State ne sont pas trop intensives, ce qui signifie qu’une tonne de joueurs peuvent essayer maintenant.