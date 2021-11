Tous les appareils non Apple intégrant Siri : obtenez Siri n’importe où

Siri devient enfin un peu plus disponible. Alors que la plupart considèrent Google Assistant et Alexa comme un peu plus puissants, ceux qui utilisent des appareils Apple voudront simplement s’en tenir à Siri pour contrôler des services comme Apple Music, interagir avec des rappels, etc. Mais pendant toute la première décennie de Siri, l’assistant n’était disponible que sur les propres appareils d’Apple – iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, etc.

Mais cela est en train de changer. Apple a finalement annoncé qu’il autoriserait des sociétés tierces à intégrer Siri dans leurs appareils. En d’autres termes, vous pourrez peut-être un jour choisir entre Google Assistant, Alexa d’Amazon et Siri d’Apple, lorsque vous configurerez votre haut-parleur Sonos.

Bien sûr, ce n’est pas si simple. Voici tout ce que vous devez savoir pour installer Siri sur vos appareils tiers.

Comment obtenir Siri sur des appareils tiers

Google Assistant et Amazon Alexa sont tous deux intégrés à des centaines de types d’appareils différents et fonctionnent presque exactement comme sur les appareils propriétaires de Google et d’Amazon. C’est-à-dire que vous allez les activer, vous connecter à votre compte et vous devriez être plus ou moins prêt à partir.

Pas du genre à vouloir faciliter les choses, le support tiers de Siri ne fonctionne pas de la même manière. Pour utiliser l’assistant d’Apple avec des appareils non Apple, ces appareils doivent établir une connexion avec le HomePod Mini d’Apple. Selon Apple, c’est pour que les fabricants ne puissent pas accéder à vos commandes vocales. En d’autres termes, c’est une question de confidentialité. Nous espérons qu’Apple pourra trouver un autre moyen d’activer la fonctionnalité, peut-être via un hub HomeKit comme une Apple TV. Après tout, certaines personnes pourraient vouloir un Siri tiers parce qu’elles ne peuvent pas se permettre un HomePod Mini ou n’en veulent pas.

Si vous possédez un HomePod Mini et que vous souhaitez configurer un support tiers pour l’assistant numérique, c’est assez facile à faire, tant que vous avez un HomePod Mini sur votre réseau. Suivez les instructions ci-dessous pour l’obtenir.

Configurez et connectez votre appareil pris en charge à HomeKit. Une fois configuré, avec le firmware correct, une bannière apparaîtra dans l’application Home vous indiquant que Siri est disponible dessus. Appuyez sur le bouton « Utiliser Siri ». Appuyez sur « Activer », puis sur « Reconnaître ma voix ». Vous devriez maintenant pouvoir utiliser Siri sur vos appareils tiers.

Appareils tiers prenant en charge Siri

Le SmartThermostat Ecobee à côté d’un capteur de température à distance Ecobee. Source de l’image : Ecobee/Amazon

Vous souhaitez installer Siri sur autant d’appareils que possible ? À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul appareil qui prend en charge la fonctionnalité – le Ecobee SmartThermostat. Le SmartThermostat a été le premier à prendre en charge la fonctionnalité, et vous pouvez l’obtenir sur le SmartThermostat avec le bon firmware. Nous mettrons à jour cet article à mesure que de plus en plus d’appareils tiers bénéficieront de la prise en charge de Siri.

Actuellement, aucune autre société tierce n’a annoncé que ses appareils prendraient en charge Siri. Nous mettrons à jour cet article si et quand cela change.

Sonos prendra-t-il en charge Siri ?

Les haut-parleurs Sonos prennent actuellement en charge Google Assistant et Alexa d’Amazon, il est donc naturel de penser qu’ils prendront également en charge Siri un jour. Malheureusement, si cela se produit, cela peut prendre un certain temps.

Sonos s’est publiquement plaint de la manière dont Apple met en œuvre la prise en charge des appareils tiers. C’est à cause du fait que la technologie nécessite un HomePod Mini. Nous devrons attendre et voir si cela signifie que Sonos n’implémentera pas du tout la prise en charge de Siri, et nous mettrons à jour cet article si nous en entendons plus sur la prise en charge des haut-parleurs Sonos.