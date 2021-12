Tous les appariements des quarts de finale de la Ligue des champions féminine

20/12/2021

Le à 13:27 CET

Après la dispute du tirage au sort des quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League, le quatre manches qui affronteront les huit meilleures équipes d’Europe.

Le Barça verra les visages face au Real Madrid dans l’un des tours de qualification avec les plus grandes incitations pour tout ce que cela implique.

Les dates des quarts de finale

Les éliminatoires auront lieu entre Les 22 et 23 mars, où se joueront les matchs aller, et les 30 et 31 mars, où se joueront les matchs retour.

Voici les éliminatoires des quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League

Real Madrid – FC Barcelone

Bayern-PSG

Juventus-Wolfsbourg

Arsenal-Olympique Lyon