Tous les articles de célébrités dans les choses préférées d’Oprah: Meghan Markle et plus

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Nous nous sommes appuyés sur Oprah Winfrey pour des choix de cadeaux de vacances pendant des années. Si Oprah le recommande, nous ne pouvons pas nous empêcher de cliquer sur « Ajouter au panier ». Et le fait que nous puissions acheter la liste des choses préférées d’Oprah sur Amazon change totalement la donne. Elle a proposé les cadeaux les plus attentionnés pour tout le monde sur votre liste avec une grande variété de prix. En fait, il y a tellement d’articles de 50 $ et moins qui ont fait la coupe.

De plus, Oprah a inclus des articles de marques appartenant à des célébrités, y compris des produits de Meghan Markle, Jessica Alba, et Sarah Jessica Parker entreprises commerciales. Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur ces choix et pourquoi Oprah les a sélectionnés.