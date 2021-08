Tous les artistes du nouvel album de Kanye West

L’album tant attendu de Kanye West, Donda, est officiellement arrivé le 29 août 2021. Le rappeur a collaboré avec de nombreux artistes différents sur son 10e album studio. Voici un aperçu de la tracklist et des fonctionnalités de Donda…

De Through The Wire à Homecoming, Jesus Walks to Stronger, Kanye West a eu de nombreux tubes en son temps. Le rappeur a également collaboré avec des tonnes d’artistes talentueux, notamment Chris Martin de Coldplay, Jay-Z, Twista, Jamie Foxx et bien d’autres.



Photo de Taylor Hill/FilmMagic,

Liste des chansons de Donda

Un an après sa première promesse, Donda est officiellement publié et la tracklist est disponible sur des plateformes telles que YouTube et Spotify.

La tracklist de 27 chansons est la suivante :

Donda Chant Jail Dieu a soufflé hors de la grille Ouragan Louange à Dieu Jonah Ok Ok Junya Croyez ce que je dis 24 Télécommande Lune Le paradis et l’enfer Donda Gardez mon esprit vivant Jésus Seigneur Nouveau encore Dites au Seigneur de la vision que j’ai besoin de vous Des âmes pures prennent vie Aucun enfant ne reste Derrière Ok Ok, Pt. 2 Junya, Pt. 2 Jésus Seigneur, Pt. 2 Lire la suite : Kanye ajoute la voix de Shenseea à Pure Souls

Quels artistes figurent sur Donda ?

Pour en revenir aux débuts de Kanye, Syleena Johnson, qui figurait sur All Falls Down en 2004, figure sur le 10e album de Ye sur le premier morceau intitulé Donda Chant.

En plus de Syleena, les artistes suivants figurent sur Donda :

Francis & the Lights Jay-Z Vory Playboi Carti Fivio Foreign Lil Baby The Weeknd Baby Keem Travis Scott Lil Durk Lil Yachty Sunday Service Choir Young Thug Kid Cudi Don Toliver Ariana Grande Tony Williams Conway the Machine KayCyy Westside Gunn Jay Electronica Swizz Beatz Chris Brown Pop Smoke Roddy Ricch Shenseea Rooga Le LOX plus heureux que jamais : une lettre d’amour à LA | Bande-annonce officielle | Disney+

BridTV

4472

Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à LA | Bande-annonce officielle | Disney+

https://i.ytimg.com/vi/RKWQ2Pce74k/hqdefault.jpg

851115

851115

centre

13872

Donda est-il disponible sur Spotify ?

Maintenant que Donda est sorti, les fans de Kanye peuvent se plonger dans sa nouvelle musique.

L’album du père de quatre enfants est disponible en écoute via Apple Music et Spotify.

Écoutez la liste complète des 27 chansons ici.

Certains changements ont été apportés avant la sortie de l’album, comme l’inclusion de Jay-Z sur la piste 2, Jail, sur DaBaby.

Voir aussi : Donda est-elle sur Tidal ? Comment écouter la nouvelle musique de Ye

Dans d’autres nouvelles, la chanson de vaccin d’Eric Clapton a exploré: Pourquoi les fans pensent que c’est anti-vax