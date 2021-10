Tous les athlètes de couverture de Madden NFL depuis 2000

La série Madden existe depuis que EA Sports a sorti John Madden Football sur MS-DOS en 1988.

Pendant la première décennie, Madden lui-même a honoré la couverture. L’entraîneur vainqueur du Super Bowl devenu diffuseur préféré des fans devenu évangélisateur de Turducken est également un maître dans la construction d’une marque personnelle. Même s’il n’a pas diffusé de jeu depuis 2009, il reste un nom connu grâce à la franchise la plus vendue d’EA.

Mais après 2000, M. Madden a finalement commencé à partager l’écran avec les superstars de la NFL. Voici un aperçu de tous les joueurs qui ont fait une reprise de Madden. Et rappelez-vous : Patrick Mahomes fait partie des athlètes à montrer que la « Madden Curse » n’est qu’un mythe.

C’était la dernière année où l’homme lui-même était en couverture. Le jeu comprenait un mode Franchise amélioré, qui permettait à plusieurs propriétaires de participer à la même saison. 2000 a également été la première itération du jeu qui a été portée sur Game Boy Color.

John Madden était toujours sur cette couverture, mais le porteur de ballon des Tennessee Titans Eddie George a occupé le devant de la scène. La version de cette année était la première à faire le saut vers la PS2 et la première à présenter des équipes de la NFL Europe. Il a également mis l’accent sur la personnalisation, y compris les cartes Madden, qui vous permettent d’ajouter différentes règles au jeu, comme vous donner un cinquième de down.

Le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Dante Culpepper, sortait de sa campagne éclatée en 2000 lorsqu’il figurait sur la couverture de Madden. Comme Madden 2001, cette itération a été présentée comme un jeu de lancement pour les nouvelles consoles : Xbox et GameCube. C’était également le premier match à inclure un repêchage d’extension car il amenait les Texans de Houston au match avant sa première saison.

« The Greatest Show on Turf » était attendu depuis longtemps pour une couverture de Madden, et Faulk était l’homme d’affiche parfait. Ce jeu est également remarquable car c’était la première année qu’Al Michaels était dans le spot de jeu par baie aux côtés de John Madden, avec son partenaire de longue date Pat Summerall prenant sa retraite.

Non seulement Vick était la star de la couverture, mais il était carrément cassé dans Madden 2004. Le QB affichait une vitesse de 95 et les développeurs de Madden ont été obligés d’introduire des fonctionnalités pour le ralentir dans les suites qui ont suivi. En plus de cela, le mode Franchise a été étendu pour inclure le mode propriétaire, vous donnant la possibilité de tout faire, de la constitution d’une équipe à la fixation des prix des hot-dogs de votre stade.

Ce Madden était tout au sujet de la défense. EA a tout mis en œuvre et a mis Lewis sur la couverture pour signifier ce changement. Cela, bien sûr, signifie que nous avons eu l’introduction du Hit Stick, vous permettant de vraiment vous décharger sur les porteurs de balle. De plus, c’était la première fois que les joueurs pouvaient accéder au Xbox Live.

Pour la première fois, John Madden n’était pas du tout en couverture. Au lieu de cela, McNabb a occupé le devant de la scène pour le titre de lancement de la Xbox 360. Nous avons également vu l’introduction du mode Superstar, qui vous permet de prendre le contrôle de votre propre recrue de la NFL et de jouer tout au long de sa carrière.

Le grand Alexander de Seattle a aidé Madden à passer à la vitesse supérieure sur PS3 et Wii. EA a également ajouté le Lead Blocker Control et le Highlight Stick, mais le passage à la génération suivante a supprimé le mode propriétaire.

Titans QB Vince Young venait de terminer sa saison professionnelle la plus réussie lorsqu’il a frappé cette couverture. La version de cette année a été mise en évidence par des améliorations des animations pour rendre le jeu plus réaliste. EA a également commencé à faire en sorte que les joueurs vedettes se sentent différents en incluant le système d’armes. Enfin, les joueurs de NCAA Football 08 pourraient amener leur Campus Legend pour poursuivre leur carrière dans la NFL pour la toute première fois.

Fait intéressant, Favre était en fait à la retraite du football lorsque le match a été annoncé. Bien sûr, il sortirait plus tard de sa retraite et serait échangé aux Jets, mais c’était la première fois qu’un joueur non actif faisait la couverture. En dehors de cette note de bas de page étrange, ce jeu était axé sur le raffinement, l’intégration de nouveaux joueurs avec une version fantôme de force bizarre de John Madden et l’amélioration de la présentation sur le terrain au lieu de toute nouvelle fonctionnalité majeure.

Nous avons vu la première couverture duo depuis des années lorsque les deux équipes du précédent Super Bowl avaient toutes deux des joueurs sur la couverture à Polamalu et Fitzgerald. Madden 10 a vu plusieurs améliorations au réalisme défensif en introduisant PRO-TAK, qui permet à plus de joueurs de se joindre à un tacle. Cependant, nous avons également eu Fight for the Fumble, ce qui n’était pas aussi amusant. Cette année a également vu l’introduction de Madden Ultimate Team.

Saints QB Drew Brees venait de terminer une série d’années réussies, remportant un Super Bowl en 2010. Cette année, les fans ont découvert GameFlow. Cela a donné aux joueurs la possibilité de créer un plan de jeu situationnel destiné à accélérer les jeux. Les joueurs pouvaient se connecter en ligne pour des matchs 3v3.

Hillis a en fait remporté cette couverture dans le cadre d’un vote des fans, battant Michael Vick. C’était aussi la dernière année où les joueurs pouvaient créer une équipe sans utiliser de mods, ce qui en fait un classique pour les fans de Madden.

Johnson a remporté un autre vote des fans pour orner la couverture, battant 64 autres joueurs de la NFL. Les fans ont également eu accès à Connected Careers, qui leur permet de combiner les modes Franchise, Franchise en ligne et Superstar en un seul mode.

En tant que premier Madden pour PS4 et Xbox One, EA a décidé de proposer deux couvertures différentes. Peterson a fait ses débuts sur la version de nouvelle génération, tandis que Sanders était sur PS3 et Xbox 360. Cela a également ramené la délocalisation de l’équipe, vous permettant d’emmener votre franchise à Mexico, Dublin ou Londres.

Avec Sherman en couverture, le développeur devait se concentrer sur la défense. Madden 15 a apporté de grandes améliorations à la précipitation des passes, tout en réorganisant le tacle et l’IA des joueurs.

Le vote de cette année a eu lieu sur Madden NFL Mobile et MUT. Beckham a battu Rob Gronkowski pour la place convoitée. Il a également introduit les Draft Champions, offrant aux joueurs un moyen plus facile de se lancer dans un mode de type Ultimate Team.

Après avoir perdu le vote l’année précédente, Gronk a finalement obtenu une couverture de Madden. EA a également repensé le mode Franchise pour être acclamé par la critique, même si l’ensemble de la base de joueurs n’était pas d’accord.

C’est un peu fou que Brady n’ait pas figuré sur une couverture de Madden avant 2017. Cette version était également la première année où EA est passé au moteur Frostbite et a vu l’équipe introduire un nouveau mode histoire appelé Longshot.

Brown a fait la couverture après avoir passé plusieurs années à s’établir comme l’un des receveurs larges les plus dominants du jeu moderne. Pour la première fois depuis Madden 08, la série a été lancée sur PC. Nous avons également vu la poursuite de Longshot et des ajouts à MUT qui ont donné aux joueurs en solo et en équipe encore plus d’options.

Mahomes a fait un excellent athlète de couverture pour Madden 20 compte tenu de tous les changements que le développeur a ajoutés à cette itération. EA a abandonné Longshot en faveur de QB 1, qui permet aux joueurs de faire passer un joueur personnalisé de l’université aux pros dans une version mise à jour du mode Superstar (qui a été vu pour la dernière fois dans Madden 25). Il a également introduit X-Factors, qui a fait que les joueurs vedettes se sentent encore plus comme les joueurs que vous voyez sur le terrain tous les dimanches.

La marque de jeu dynamique de quart-arrière de Lamar Jackson convenait parfaitement au nouveau mode Madden 21 apporté à la table. Pour cette version, EA a introduit un mode de style urbain appelé The Yard. Cependant, cette version a rencontré certaines des critiques les plus dures et les réponses des fans de l’histoire de Madden.

En dehors de Madden lui-même (et de Barry Sanders sur certaines éditions), Brady et Mahomes sont devenus les premiers athlètes à apparaître deux fois sur la couverture. EA a tenté de rectifier les erreurs de Madden 21 en introduisant des améliorations dans le mode Franchise et en offrant aux joueurs un nouveau mode de type Superstar appelé Face of the Franchise. Cependant, il a de nouveau rencontré des réactions négatives des fans et des scores ternes.

Écrit par Ricky Frech au nom de GLHF.

