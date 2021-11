Tous les Ballons d’Or

28/11/2021 à 19:58 CET

Les Théâtre du Châtelet à Paris accueillera lundi la cérémonie du Ballon d’Or 2021. Un gala, organisé par le magazine France Football, dans lequel le FC Barcelone sera représenté par un joueur de l’équipe masculine, Pedro González, et cinq joueuses : Alexia Putellas, Sandra Paños, Lieke Martens, Irene Paredes et Jennifer Hermoso.

Le Ballon d’Or masculin a un favori très net, l’Argentin Leo Messi, désormais dans les rangs du PSG mais du Barça de janvier à juin. L’Argentin, si les pronostics se confirment, soulèvera son septième trophée grâce à la Copa del Rey gagné en tant que joueur du Barça contre l’Athletic à Séville (0-4) – il a inscrit un doublé – et le huitième Pichichi en Ligue (30 buts en 30 matchs). De même, le premier trophée avec l’équipe nationale passera dans la décision : la Coupe de l’Amérique. Dans ce trophée, en plus, la star de Rosario a été choisie comme le meilleur joueur de la compétition en plus d’être le plus grand assistant (cinq), le meilleur buteur avec quatre buts (une distinction partagée avec le Colombien Luis Fernando Díaz) et de faire partie de l’équipe idéale.

Seul le joueur de Barcelone concourra dans cette section Pedro González, sans options devant les « vaches sacrées » comme lui Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Neymar, Harry Kane, Erling Haaland ou Kylian Mbappé, pour nommer les joueurs les plus connus en ce moment dans l’univers du football.

Les choix

Là où il y a des options, et de très réelles réussites, c’est dans le Ballon d’Or féminin, dans lequel jusqu’à cinq joueurs du FC Barcelone s’affrontent : Alexia, Martens, Jenni, Paredes et Paños. Si l’un d’entre eux était proclamé champion, cela mettrait la cerise sur le gâteau d’un 2021 inoubliable après le triplé (Ligue, Coupe et Ligue des Champions) et le haut niveau footballistique affiché dans les trois compétitions. Le moulin à rumeurs laisse entendre qu’Alexia pourrait succéder à l’Américaine Megan Rapinoé, vainqueur en 2019. En 2020, France Football n’a pas décerné les récompenses pour la pandémie.

Le footballeur de Mollet del Vallès, MVP de la finale de la Coupe, a également été distingué en août dernier comme meilleur milieu de terrain et meilleur joueur européen par l’UEFA. Dans ce même gala, ils ont reçu Sandra Chiffons (meilleur gardien), Irène Paredès (meilleure défense) et Jenni Belle (meilleur avant). Le prix du meilleur entraîneur est allé au Barça Lluís Cortés, désormais sur le banc de l’équipe féminine d’Ukraine.

Pedri González a une chance de remporter le trophée Kopa, décerné depuis 2018 au meilleur footballeur de moins de 21 ans au monde. Le milieu de terrain canarien a fait irruption en force la saison dernière et a été l’une des révélations de l’année. Pedri, qui ne jouera qu’en 2022 pour cause de blessure, s’est fait remarquer dans les rangs du FC Barcelone mais aussi dans ceux de l’équipe senior espagnole de Luis Enrique Martínez, avec laquelle il a participé au Championnat d’Europe des nations, se proclamant demi-finaliste . Il a également brillé avec l’équipe olympique espagnole de Luis de la Fuente, aux Jeux de Tokyo, avec laquelle la médaille d’argent a été accrochée.

Les azulgrana auront une grande compétition dans ce prix pour lequel ils concourront également Jamal musiala (Bayern), Giovanni Reyna et Jude Bellingham (Borussia Dortmund) ou Ryan Gravenberch (Ajax), pour ne citer que quelques-uns des jeunes prometteurs qui sont déjà une réalité.

Le FC Barcelone n’aura pas de représentation dans le trophée Yachine, décerné depuis 2019 au meilleur gardien du monde. La compétition sera féroce entre les gardiens de but qui aspirent au prix pour être parmi les cracks nominés comme Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Jan Oblak et Gianluigi Donnarumma, parmi d’autres grands gardes de clôture.

Tous les nominés

Ballon d’or masculinRécompensé depuis 1956 au meilleur joueur de football au mondeNominés

César Azpilicueta (Chelsea), Nicolò Barella (Inter), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ruben Dias (Manchester) City), Gianluigi Donnarumma (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Simon Kjaer (Milan), Lautaro Martínez (Inter), Robert Lewandowski (Bayern), Romelu Lukaku (Chelsea), Riyad Mahrez (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG), Luka Modri ​​& cacute; (Real Madrid), Gerard Moreno (Villarreal), Mason Mount (Chelsea), Neymar (PSG), Pedri (FC Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City) et Luis Suárez (Atlético).

Ballon d’Or fémininRécompensé depuis 2018 à la meilleure joueuse de football au mondeNommé

Marie-Antoinette Katoto (PSG), Stina Blackstenius (Häcken), Magdalena Eriksson (Chelsea), Sam Kerr (Chelsea), Alexia Putellas (FC Barcelone), Wendie Renard (Olympique Lyon), Samantha Mewis (North Carolina Courage), Pernille Harder (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal), Sandra Paños (FC Barcelone), Lieke Martens (FC Barcelone), Jessie Fleming (Chelsea), Irene Paredes (FC Barcelone), Ashley Lawrence (PSG), Christine Sinclair (Portland Thorns), Ellen White (Manchester City), Christiane Endler (Olympique Lyon), Jennifer Hermoso (FC Barcelone), Fran Kirby (Chelsea) et Kadidiatou Diani (PSG).

Trophée KopaRemis depuis 2018 au meilleur footballeur de moins de 21 ans au mondeNominés

Mason Greenwood (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Pedri González (FC Barcelone), Jérémy Doku (Stade Rennais), Ryan Gravenberch (Ajax), Jamal Musiala (Bayern), Florian Wirtz (Leverkusen), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) ), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) et Nuno Mendes (PSG).

Trophée Yashin Décerné depuis 2019 au meilleur gardien du mondeNominés

Gianluigi Donnarumma (PSG), Ederson Moraes (Manchester City), Kasper Schmeichel (Leicester), Edouard Mendy (Chelsea), Thibaut Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (PSG), Emiliano Martínez (Aston Villa), Jan Oblak (Atlético) , Samir Handanovic (Inter) et Manuel Neuer (Bayern).