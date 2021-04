Tous les buts de Cadix-Real Madrid

21/04/2021

Activé à 22:43 CEST

Le Real Madrid est venu à Ramón de Carranza avec le besoin urgent de battre Cadix et de poursuivre sa persécution épuisante contre l’Atlético de Madrid, leader de la compétition. Zinedine Zidane a été planté dans la “ Silver Cup ” avec un modèle de circonstances, comme cela s’est produit contre Getafe, en raison de blessures et de cas de coronavirus. Le dernier à tomber dans les griffes de la pandémie était Fede Valverde, quelques heures avant que le ballon ne commence à rouler sur la table andalouse.

L’entraîneur marseillais est sorti avec une défense à trois, formée par Nacho, Varane et Militao, accompagnés sur les côtés par Odriozola et Marcelo. La principale nouveauté était l’équipe de jeunes Blanco, qui occupait le double pivot avec Casemiro. Benzema, Rodrygo et Vinícius ont échangé leurs positions dans la ligne d’avant-garde.

Benzema profite de la décision VAR

Madrid a mis une demi-heure pour ouvrir le score. La réunion s’est déroulée le long d’un cours de bâillement continu, avec Madrid attaquant comme un poulet sans tête. Les blancs ont noté l’absence de Kroos et Modric, avec un Casemiro converti en travaux de construction. Ce n’est pas le Brésilien fort.

Il fallait que ce soit avec un penalty «soufflé» par le VAR à Mateu Lahoz. Iza a renversé Vinícius et le Valencien, après être allé à l’écran, a décrété la pointe de onze mètres. Benzema exécuté à la droite de Ledesma, le gardien de but a deviné son intention, même si elle était insuffisante pour arrêter le lancement précis de l’attaquant français.

Odriozola élargit son loyer en un tournemain

La haute pression de Marcelo et Nacho a permis à Karim Benzema d’entrer dans la zone depuis le coin gauche et, de là, il a aperçu Odriozola au deuxième poteau. L’arrière droit a frappé la tête sous les jambes de Ledesma et a ouvert une brèche dans la lumière. Quatre minutes après le 0-1, l’équipe de merengue a porté un coup dur à un Cadix, très loin de l’équipe «ultra-défensive» des autres jours.

Une autre erreur, un autre objectif

Une combinaison, avec un peu de fortune, de l’équipe de Concha Espina a conduit à 0-3. C’était la 39e minute quand Casemiro a tempéré le ballon pour que Benzema, avec toute la parcimonie du monde, place un monde entre meringues et cadistas. Vingt et unième but de l’attaquant français cette saison.