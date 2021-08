Tous les buts du Brésil-Espagne de la finale olympique

in

08/07/2021

Le à 15:48 CEST

Le Brésil et l’Espagne disputent une finale olympique très serrée. Avec une première partie où la canarinha a été la protagoniste et a été supérieure.

Le panorama a changé dans la deuxième partie et l’Espagne de Pedro. Oyarzabal et compagnie ont fait un pas en avant et ont porté le match en prolongation, où la finale sera décidée.

Le Brésil a eu de la chance dans la dernière ligne droite des quatre-vingt-dix minutes, alors que l’Espagne a envoyé deux balles à la barre transversale. Avant, le Brésil a raté un penalty maximum.

1-0, but de Cunha, 45+2

Marca Cunha après avoir capté un rebond dans la zone que Pau Torres n’a pas dégagé. La ‘canarinha’ est avancée dans la remise.

1-1, but d’Oyarzabal, 61′

Le centre latéral de Carlos Soler, après une passe de Bryan Gil, se retrouve dans le filet brésilien. 1-1 avec une demi-heure pour aller!