Tous les candidats rumeurs jusqu’à présent ⋆ .

L’influenceur Aimee-Rose Francis, le médecin de l’hôpital Toluwa Adepeju et le danseur aérien Alexis Bailey se dirigeraient tous vers la villa (Photo: Instagram)

Love Island devrait revenir sur ITV cette année après que la pandémie de coronavirus a mis un terme aux séries d’été 2020 et d’hiver 2021.

Bien qu’il n’y ait pas encore de nouvelles concrètes sur qui mettra les pieds dans la villa espagnole pour l’instant, un certain nombre de rumeurs circulent.

Ici, nous examinons qui pourrait apparaître dans l’émission, y compris un boxeur avec un membre célèbre de la famille et un médecin de première ligne du NHS.

Pourrions-nous apprendre à connaître ces gens sur nos télébox cet été ?

Toluwa Adepeju, 25 ans

Toluwa Adepeju est un médecin hospitalier du NHS de 25 ans qui a travaillé au plus fort de la pandémie.

Cependant, il raccroche peut-être pour le moment ses gommages pour s’envoler à l’étranger pour Love Island.

Une source a déclaré au Sun: «Il est dirigé depuis le début – à l’hôpital et en ligne, sensibilisant les gens aux risques et à la nécessité de se faire vacciner.

«Il est le choix parfait. Il est modeste, terre-à-terre et aime ce qu’il fait.

Alexis Bailey, 21 ans

Selon les rumeurs, le cracheur de feu et danseur aérien Alexis apparaîtrait sur Love Island cette année (Photo: Instagram/alexisbailey)

Alexis Bailey est une beauté avec un talent caché – c’est une cracheur de feu.

On dit que la danseuse aérienne vient de vivre une rupture alors elle pourrait chercher l’amour dans la villa.

Une source a déclaré au Sun: “Elle aime le sexe et en parle toujours. Elle est très ouverte à ce sujet mais est incroyablement sympathique et aime faire la fête.

«Il n’y a pas de limites en ce qui la concerne et elle porte beaucoup son cœur sur sa manche. Il est juste de dire qu’elle apportera un peu de chaleur à la villa.

Aimée-Rose François, 29 ans

Aimee-Rose Francis est peut-être déjà connue de certains téléspectateurs lorsqu’elle entre dans la villa espagnole car elle compte 85 000 abonnés sur les réseaux sociaux.

L’influenceuse a déjà été mannequin pour Pretty Little Thing et Boohoo, elle a donc de bonnes pratiques pour toutes les offres de mode qu’elle signe après le spectacle.

Beauty Aimee est également une femme d’affaires ayant lancé sa propre entreprise de bijoux, donc Love Island sera une excellente plate-forme pour sa marque.

Harley Benn, 24 ans

Harley Benn est le fils du célèbre boxeur Nigel Benn, cependant, leur relation n’a pas toujours été simple.

“Mon père et moi avons eu une relation incohérente”, a-t-il déclaré précédemment au Mail Online.

Harley, qui est également boxeur, a déjà eu une dispute publique avec Nigel sur Twitter, mais la paire l’a maintenant mise dans le passé.

James Price, 23 ans

Selon les rumeurs, le fêtard de Chelsea, James Price, apparaîtrait sur Love Island cette année (Photo: Instagram/jamesprice)

Le garçon londonien James Price est connu sur la scène des fêtes de Chelsea et les patrons auraient tenu à le faire participer à la série 2021 de Love Island.

Il a déjà été lié à l’ancienne Love Islander Lucie Donlan, selon le MailOnline.

Ils se sont rencontrés avant qu’elle n’apparaisse dans l’émission, avec une source racontant au site Web: “ Il est effronté, amusant et beau – et sera un succès infaillible avec les candidates, alors qu’il est également à la recherche de la fille de ses rêves.

« Lucie Donlan est son type sur le papier. Ils se sont rapprochés à Newquay l’été avant qu’elle ne participe à l’émission, mais leur flirt n’est pas devenu une relation.

“Alors que James vient de Worcester, son groupe d’amis réside à Fulham et il a passé beaucoup de temps avant la pandémie à faire la fête à Chelsea.”

Holly Ramsay, 21 ans

Holly Ramsay est une autre Love Islander potentielle avec un père célèbre – elle est la fille du chef Gordon Ramsay.

Elle aurait été regardée par les producteurs, avec une source racontant au Sun: “ Holly a été élevée pour travailler dur, faire preuve de respect et ne pas compter sur la célébrité de son père.

“Elle trouve sa propre voie et réussira de son propre chef.”

Cependant, un porte-parole de Gordon a nié ces affirmations, déclarant au Mirror: “Ce n’est pas vrai. Holly n’a aucun intérêt à rejoindre la série bien qu’elle ait été approchée à plusieurs reprises.’

Alisha Lemay, 28 ans

L’influenceuse Alisha Lemay compte déjà 160 000 fans sur Instagram.

Elle est amie avec la star de The Only Way Is Essex, Pete Wicks, mais son statut de célébrité pourrait passer hors ligne et devenir grand public si elle apparaît sur Love Island cet été.

Une source a déclaré à MailOnline: ” Alisha est exactement le type de concurrente que ITV2 recherche – elle est magnifique, confiante dans son corps et n’a pas peur d’être elle-même.

“Elle est une défenseure de la positivité corporelle et admet souvent sur son Instagram ne jamais vouloir être parfaite, ce qui est également un message important pour les jeunes téléspectateurs de la série.”

Ellis Iyayi, 21 ans

Selon les rumeurs, Ellis Iyayi apparaîtrait dans la version hivernale de Love Island l’année dernière, mais il n’est pas apparu.

Et l’influenceur, qui compte 263 000 followers sur Instagram, pourrait faire battre les cœurs.

Lors de son apparition l’année dernière, une source a déclaré au Sun: “Ellis est aux anges à ce sujet – il a dû prêter serment de garder le secret à ce sujet, mais il a rencontré des producteurs à quelques reprises et ils l’aiment – ​​il a hâte pour entrer dans la villa.

“Ellis est exactement ce que recherche la série et il coche toutes les cases – il fera une excellente télévision.”

Jay Munro, 24 ans

Le footballeur devenu mannequin James Munro était un autre concurrent hivernal de Love Island qui n’a pas participé.

Il a déjà goûté à la gloire après son apparition dans The Voice Australia et il espère peut-être faire battre le cœur des filles cet été.

Une source a déclaré au Daily Star: “Jay sera celui que toutes les filles poursuivront. Tout comme Tommy Fury, c’est un sportif, en pleine forme et à l’allure rêveuse.

Plus : L’île de l’amour



“Le beau mec aux cheveux bruns a déjà fait ses preuves à la télévision.”

Un représentant de Love Island a déclaré Metro.co.uk: ‘À ce stade, tous les noms liés à l’émission sont purement spéculatifs.’

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page de divertissement.

Suivez Metro.co.uk Entertainment sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour sur les célébrités et les divertissements. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.



PLUS : La star de Drag Race UK, Tayce, reçoit un doux texte de son père lui demandant des pronoms



PLUS : La star de Tiger King Jeff Lowe arrêtée pour suspicion de conduite en état d’ébriété





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();