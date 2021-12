Tous les cas positifs à Covid seront envoyés pour le séquençage du génome, selon Arvind Kejriwal

« Depuis quelques jours, les cas de COVID-19 augmentent dans la ville. Hier (dimanche), c’était plus de 100. Nous ne savons pas de quel type de cas Covid il s’agit, normal ou variante Omicron. Donc, pour le vérifier, nous avons maintenant décidé d’envoyer les échantillons de tous les cas positifs pour le séquençage du génome », a déclaré Kejriwal lors d’une conférence de presse.

Au milieu de la menace Omicron, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré lundi que tous les nouveaux cas positifs de coronavirus signalés dans la ville seraient envoyés pour séquençage du génome, même s’il a demandé au Centre d’autoriser une dose de rappel pour les agents de santé et autres. pas de panique au vu de la variante Omicron.

Il a également appelé le gouvernement central à autoriser une dose de rappel pour les agents de santé et d’autres citoyens afin de lutter contre les nouvelles variantes de COVID-19 comme Omicron. Le ministre en chef a également noté que les experts, lors d’une réunion de la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) lundi, dit Omicron se propage très rapidement mais ses symptômes sont légers.

«Nous renforcerons le système d’isolement à domicile car la plupart des cas ne nécessiteront pas d’hospitalisation. Il n’y a pas lieu de paniquer en raison de l’infection à Omicron car nous avons des dispositions adéquates dans les hôpitaux en cas de propagation », a déclaré Kejriwal. Deux autres cas de variante Omicron de Covid ont été détectés à Delhi lundi, portant le total à 24. Kejriwal a appelé le public à ne pas baisser la garde et à commencer à porter des masques pour arrêter la propagation du virus.

