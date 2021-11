Tous les champions du monde de boxe mexicains dans 4 catégories ou plus

Une revue de tous les champions mexicains qui ont obtenu un titre mondial absolu dans 4 catégories ou plus et des quatre organisations

En tant qu’amateur de boxe, vous devez savoir qu’il existe quatre principaux organismes qui réglementent le sport : World Boxing Council (WBC), World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (FIB) et World Boxing Organization (WBO). Nous passons en revue les champions sélectionnés du pays qui ont obtenu le titre dans quatre catégories différentes ou plus dans ces quatre organismes. De plus, nous allons voir qui de ces boxeurs est toujours actif et a des chances de se battre à nouveau pour un titre, donc la prochaine fois que vous serez dans les bookmakers, vous saurez pourquoi vous devriez parier mexicain. Nous n’inclurons que les boxeurs nés dans le pays ou ayant représenté ce drapeau.

Erik morals

Surnommé « El Terrible », l’ancien champion mexicain a été le premier de sa nationalité à être sacré dans 4 catégories différentes : Super Coq en 1997, Feather en 2000, Super Feather en 2003 et enfin Superlight en 2011. Un an plus tard, il décide prendre sa retraite après avoir marqué l’histoire de son pays.

Jorge Arce

Connu sous le nom de « El Travieso », Arce a remporté des titres mondiaux dans 4 catégories différentes, devenant ainsi le deuxième Mexicain à le faire. Champion en Mini Fly, Super Fly, Super Coq et Gallo. Il a été définitivement retiré en 2014.

Juan Manuel Marquez

Un autre boxeur mexicain sur la liste des meilleurs de l’histoire. « Dynamite » a été établi dans 4 catégories différentes : poids plume (2003-2006), poids super plume (2007-2008), poids léger (2009-2011) et enfin le poids super léger (2012-2013). De plus, il a remporté le titre WBO de « Champion de la décennie » contre Manny Pacquiao en 2012. Il a pris sa retraite en 2017.

Saul Allvarez

Le seul de cette liste de sélection encore actif. Connu sous le nom de « Canelo », c’est un autre des Mexicains qui siège à la grande table de la boxe mondiale. Il a remporté des titres mondiaux dans 4 catégories. Super Middleweight Champion 2011 (Perte du titre contre Floyd Maywether Jr, la seule défaite de son histoire) et 2016. Il a également remporté le titre Middleweight en 2015, le Super Middleweight en 2018 (titres qui lui appartiennent toujours) et Semi-complet en 2019. ¿ Pourra-t-il décrocher un titre dans une autre catégorie et devenir le premier Mexicain de l’histoire à le faire dans 5 catégories différentes ?

Leodegario Santa Cruz et Abner Mares

Bien qu’ils n’aient pas remporté de titres dans 4 catégories différentes, ils sont les deux seuls Mexicains en activité à l’avoir remporté à trois reprises. Pourront-ils le faire une fois de plus ? Leo Santa Cruz a remporté le titre des poids coq en 2012, des super poids coq en 2013 et le champion des super poids plume en 2015. Abner Mares a remporté des titres en poids coq en 2007, super coq en 2012 et poids plume (WBA) en 2013.

Anticiper

Tous sont de grandes stars de la boxe mexicaine. Si vous voulez parier sur la boxe nationale, retenez ces noms car ils sont synonymes de titres et de victoires (presque) assurées : Canelo Álvarez, Leo Santa Cruz et Abner Mares.