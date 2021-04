Tous les clubs anglais se retirent de la Super League

21/04/2021

Activé à 00:09 CEST

Après la réunion d’urgence entre les douze clubs pour discuter de la Super League, tous les clubs anglais ont décidé de se retirer de la nouvelle compétition européenne. A l’issue de la réunion télématique, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham et Chelsea ont exprimé par des déclarations officielles leur séparation de la Super League européenne.

