Tous les clubs espagnols qui ont dit “ non ” à la Super League

19/04/2021

Activé à 20:56 CEST

Daniel Guillen

Le football espagnol se positionne sur la création de la Super League européenne: rejeter et condamner ce nouveau format promu par les grands clubs européens. Sauf les fondateurs eux-mêmes, qui sont FC Barcelone, Real Madrid et Atlético de Madrid, des équipes comme Valence, Villarreal, Celta, Betis, Grenade, Betis ou Levante Ils ont été en faveur de la position de LaLiga.

LaLiga elle-même rencontrera tous les clubs espagnols pour aborder le débat sur la création de la Super League européenne jeudi prochain. Jusqu’au moment, Les équipes de première division qui se sont opposées jusqu’à présent sont: Valence, Villarreal, Celta, Betis, Grenade, Betis, Levante, Cadix et Alavés. Le Sporting de Gijón, le RCD Espanyol, le Real Zaragoza, Almería et Málaga ont également clairement indiqué leur position.

Le gouvernement espagnol lui-même a émis une déclaration exhortant tous les clubs espagnols à entamer un dialogue conjoint et à rechercher un accord avec les différentes organisations nationales et européennes pour arrêter le lancement de ce nouveau format de compétition.

La Super League, un format sécessionniste et élitiste

Au total, sept clubs de LaLiga Santander et cinq de LaLiga Smartbank ont ​​adhéré à la position de la Liga et condamnent “fermement une compétition sécessionniste et élitiste”.. L’idée générale est que la Super League européenne “creuse l’écart au sein de la compétition continentale” “Il en limite l’accès au reste des clubs qui se battent chaque jour pour dépasser leurs objectifs et continuer à se développer sur le plan sportif et institutionnel”.

Dans ce sens, d’autres grands clubs au niveau européen rejettent également à l’unanimité cette nouvelle compétition. Il s’agit notamment du FC Bayern ou du Borussia Dortmund, deux des clubs les plus importants d’Allemagne, qui ne font pas partie des fondateurs et ne souhaitent pas y participer à partir de la saison 2022/23..