Tous les couples que vous avez oubliés ont assisté aux MTV VMA avant de se séparer

Le Biebs, qui s’est depuis marié Hailey bieber, est nominé pour le plus grand nombre de VMA cette année, avec sept hochements de tête. Selena a également remporté une nomination cette année, pour la meilleure K-Pop pour sa chanson avec Rose-noir, “Crème glacée.”

Et qui pourrait oublier quand Jennifer Lopez a secoué le tapis rouge des VMA avec son petit-ami de l’époque, Peignes Sean “Diddy”, en 1999? Mais vous n’avez pas besoin de revenir aussi loin pour obtenir votre nostalgie d’ex-célébrité. En 2014, les couples qui ont bercé le tapis MTV VMA inclus Jennifer Lopez et Peignes Sean “Diddy”, Katy Perry et Riff raff—Qui a semblé rendre hommage à Spears et Timberlake, plus Nick Jonas et puis petite-amie Olivia Culpo.

De plus, il y a tout juste trois ans, Pete davidson puis fiancée Ariana Grande ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en couple aux MTV VMA. Ils ont mis fin à leur relation peu de temps après. Ariana, qui est nominée pour trois VMA 2021, mariée Dalton Gomez en mai dernier.