Tous les détails de la fête d’anniversaire de Meghan Markle alors que la duchesse prévoit un 40e « discret » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, aura 40 ans le 4 août et prévoit de célébrer à la maison avec le prince Harry, 36 ans, et des amis dans leur manoir de Montecito, a déclaré une source au Mirror. Les Sussex sont basés en Californie depuis leur démission royale l’année dernière et sont voisins de nombreuses célébrités, dont leur amie proche Oprah Winfrey. Meghan a fait appel à Colin Cowie, un des meilleurs organisateurs de mariages et d’événements, pour organiser sa fête d’anniversaire, après qu’il lui ait été recommandé par Oprah, a déclaré une source.

L’initié a déclaré au Mirror: “Meghan veut un petit rassemblement. Environ 65 personnes sont invitées, ses amis les plus proches et sa famille.

“Colin lui a été recommandée par Oprah qui organise toujours des fêtes fabuleuses.”

On pense que Harry a commandé un gâteau pour sa femme dans une boulangerie locale, Posies & Sugar, qui crée des gâteaux dans un simple aspect de glaçage semi-nu, décoré de fleurs.

Au lieu d’un repas assis, les clients pourront grignoter sur des “tables de pâturage” avec des aliments et des vins d’origine locale.