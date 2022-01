Tous les détails de la mode de The Bachelor Saison 26 Episode 2

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Nous devons rencontrer tous Clayton echard’s prétendants potentiels lors de la première de la saison de The Bachelor la semaine dernière. Cette semaine, le vrai plaisir commence car Clayton ira à ses premiers rendez-vous en tant que leader. Nous obtenons même quelques apparitions de célébrités avec Hilary Duff, Ziwe Fumudoh, et Amanda Jordanie. Il reste 23 femmes en lice pour le cœur de Clayton et passe du temps de qualité avec le célibataire lui-même.

L’un des meilleurs aspects du début d’une nouvelle saison de The Bachelor est qu’il y a des tonnes de moments de mode car il y a tellement de femmes dans la série. Si vous regardez la télévision et que vous vous demandez où vous pouvez vous procurer ces mêmes tenues, vous avez de la chance car nous avons enregistré l’épisode, appuyé sur pause, pris des captures d’écran et enquêté sur chaque look afin que vous n’ayez pas à le faire.

Nous mettrons à jour cela tout au long de l’épisode. Continuez à faire défiler pour voir des vêtements dignes d’une rose d’Amazon, Billabong, Revolve, Hello Molly, Nordstrom, Net-a-Porter, Sooth Moon Under, Veronica Beard, Shopbop, Nookie, Rowing Blazers, et plus encore.