Tous les détails de la mode des dates de la ville natale de la saison 17 de Bachelorette

La saison 17 de The Bachelorette se dirige vers la dernière ligne droite. Katie Thurston est à ses trois derniers prétendants, Greg Grippo, Blake Moynes, et Glaçage Justin. Cependant, au lieu d’amener Katie dans leur ville natale, les gars ont amené leur ville natale à Katie au Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa au Nouveau-Mexique, en raison de précautions liées à la pandémie. Bien sûr, la partie vraiment intéressante de ces dates de pseudo-ville natale sont les membres de la famille des candidats. Que vont-ils partager sur les hommes? Que penseront-ils de Katie ? Il y a beaucoup en jeu.

Et n’oublions pas que tout se passe dans le même complexe, ce qui signifie qu’il est très facile pour les gars d’apercevoir les rendez-vous de Katie avec les hommes restants. Comment maladroit. Il y a beaucoup de drame et de chagrin à ce stade de la saison, mais cela ne signifie pas que nous avons oublié les vêtements. Katie et The Bachelorette co-animateurs Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe ont servi des looks dignes d’une rose toute la saison. Avec combien d’ensembles orneront-ils nos écrans de télévision cette semaine ? Comme d’habitude, nous rechercherons toutes les modes de l’épisode et mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que nous en apprendrons plus sur les looks de Belk, Free People, Nordstrom, Revolve, Intermix, Zappos, Amazon, TeePublic, Farfetch, Walmart, Bloomingdales, Saks Fifth Avenue, Express, Sorel, Reiss, Frye, Shopbop et ASOS.