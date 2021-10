Tous les détails de l’énorme semaine de la mort révélés .

Une semaine inoubliable (Photo : ITV/Metro.co.uk)

Weatherfield porte bien son nom cet automne lorsqu’un énorme événement climatique apporte la mort et la destruction à Coronation Street.

Alors que des nuages ​​​​d’orage réels et métaphoriques se rassemblent sur les célèbres pavés, les résidents planifient des fêtes d’Halloween et des vacances, inconscients des tragédies qui les attendent au coin de la rue.

Les téléspectateurs seront envoyés sur des montagnes russes d’émotions et de drame avec une tempête de pluie catastrophique, un gouffre effondré, un accident de voiture boule de feu, un condamné évadé et des plans de vengeance qui vont tout sauf de planifier!

La semaine commence sur une bonne note avec Debbie Webster mettant la touche finale à l’attraction House of Horrors derrière la rue. Les résidents choisissent avec enthousiasme leurs costumes d’Halloween et personne ne remarque le déplacement inquiétant de la terre autour du gouffre de Platt.

Dev, Aadi et Asha Alahan se préparent à partir pour leurs vacances en famille, mais alors que le tonnerre s’abat au-dessus de leur tête, ils se retrouvent perdus sur une route de campagne. En direction de la même route de campagne, une camionnette de la prison transporte le trafiquant de drogue blessé Harvey Gaskill à l’hôpital, mais il a une autre destination, et la vengeance, en tête.

De retour dans la rue, Abi veut aussi se venger et, ayant mis la main sur une arme à feu, est déterminée à faire payer Corey Brent pour le meurtre de son fils Seb. Malgré ses propres sentiments envers Corey, Nina Lucas veut désespérément arrêter Abi, mais avec la tempête qui fait rage, arrivera-t-elle à temps ?

Chez les Rovers, Jenny Connor entretient une nouvelle relation avec le toyboy, Leo, mais est stupéfaite d’apprendre que son ex-mari Johnny a l’intention de quitter Weatherfield. Désireuse de parler à Johnny, elle est distraite par ses inquiétudes quant à la sécurité de Leo mais, alors qu’elle le cherche sous la pluie battante, le sol s’ouvre littéralement sous elle ! Un Johnny désespéré est déterminé à la sauver et s’approche toujours du gouffre géant.

Alors que la tempête s’intensifie, les résidents se retrouvent au milieu d’une histoire d’horreur réelle avec Abi, Corey, Jenny et Johnny piégés dans la montée des eaux souterraines dans les égouts victoriens.

Au-dessus du sol, Leanne se retrouve face à son pire cauchemar alors que Harvey fait un retour dramatique dans la rue.

Alors qu’il est loin des pavés, Dev Alahan est obligé de prendre la décision déchirante de savoir lequel de ses enfants il tire de l’épave de sa voiture en feu.

Le producteur Iain MacLeod a déclaré: “ Nous avons décidé de faire une semaine de drame à couper le souffle et brillant – et mon garçon, faites livrer notre casting, notre équipe, notre équipe de conception et nos scénaristes exceptionnels! La semaine est remplie de rebondissements et de spectacle visuel étonnant. Il a aussi du cœur, de l’héroïsme et de l’humour dans les endroits les plus inattendus.

« Je dois le répéter : notre équipe s’est surpassée. Faire n’importe quel téléviseur pendant une pandémie est difficile, surtout si vous le faites sans arrêt depuis plus de 12 mois – je dois donc tirer mon chapeau à tout le monde pour leurs efforts inlassables pour continuer à élever la barre, contre toute attente. ‘

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();