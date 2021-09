Tous les détails de “The Britney”, la bague de fiançailles de Britney Spears

in

La bijouterie a également expliqué que Sam avait choisi un Pierre brillante ronde de 4 caratss dans un cadre cathédrale de platine. Il lui a donné une touche spéciale en ajoutant Accents pavés sur le pont et diamants sertis affleurant sur les pointes et le panier et enregistré le mot ‘Liones’, son surnom personnel pour elle, au sein du groupe.

Son manager a également partagé la nouvelle passionnante par e-mail à CNN. “Le couple a officialisé sa relation de longue date aujourd’hui et est profondément ému par le soutien, le dévouement et l’amour qu’il a exprimés.”, a-t-il assuré.

Britney et Sam ont été faits petits amis il y a cinq ans, après s’être rencontrés en 2016 lors du tournage du clip de la chanteuse « Slumber Party ».